¿Eres virgen? Guatemalteca que se hizo viral por opinar del dinero, habla del amor

"Parte 2, ¿qué piensan?" es la descripción del video donde una guatemalteca, abordada en las calles de Miami, fue entrevistada acerca de cuánto dinero debe ganar un hombre para salir en una cita con alguien. La nueva pregunta sorprendió a los internautas.

EN CONTEXTO: Guatemalteca se hace viral en EEUU por su respuesta acerca del dinero en las citas

Debido a la viralidad de un clip, donde una guatemalteca dice que no le importa cuánto gane un hombre y a qué restaurante la lleve a comer, con tal de disfrutar de una buena charla y de que la haga reír y sea bueno, "The desirable truth" (la deseable verdad) publicó la segunda parte de la entrevista.

Durante una encuesta hecha para el canal de youtube, una guatemalteca sorprendió por su inesperada respuesta acerca de cuánto debería ganar un hombre para salir con él en una cita. El entrevistador abordó a la joven en las calles de Brickell, Miami, Florida.

La joven sorprendió tanto con su respuesta que personas de todo el mundo pidieron más información de Guatemala para conocer, además de afirmar que ella es una en un millón y de notar su autenticidad al responder.

Esta fue la segunda parte de su conversación:

"¿Cuántos años tienes?" "21".

"¿Eres soltera?" "Sí".

"¿Por qué crees que estás soltera?" "Bueno, no estoy soltera, soltera. Estoy saliendo con alguien ahora, pero creo que ha sido porque las personas no saben lo que valgo".

"¿Por qué dices eso?" "Porque no había tenido novio antes".

"¿O sea que solo has estado en situaciones?" "Sí".

"Pero no eres virgen, ¿verdad?" "Sí lo soy".

"¿Por qué no lo has hecho aún?" "Porque creo que por el momento no ha valido la pena".

"¿Estás esperando al matrimonio o al novio indicado?" "El matrimonio".

"¿Crees que eso es realista?" "Sí".

"¿Qué te dio esa idea?" "La tengo, porque lo puedo ver en mis padres; ellos esperaron hasta el matrimonio".

"¿Entonces el chico con el que estás sabe esto?" "Sí".

"¿Crees que él realmente lo cree o solo está esperando la oportunidad de tener alguna noche contigo?" "Creo que él realmente lo cree".

"Así que ¿te ves casándote con él?" "Tal vez, no lo sé. Tal vez sí, tal vez no".

"¿Cuántos años esperarás para casarte entonces?" "26, 25. Quiero casarme joven, porque quiero tener muchos hijos".

