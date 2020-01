Guatemalteca vive aislada en China por emergencia de coronavirus

Celia Esquivel es una guatemalteca que vive desde hace nueve años en la ciudad de Wuhan, en China, el epicentro del caos mundial por la enfermedad del "coronavirus".

Hasta el 31 de diciembre del año pasado, trabajaba apoyando en tours de negocios y turísticos a China, importación de productos chinos y asesorando a quienes quieren aplicar a universidades chinas a través de sus redes sociales: "Chapina en China".

Sin embargo, tras conocerse la aparición en Wuhan de 27 personas diagnosticadas con "Síndrome Respiratorio Agudo Severo" de origen desconocido, Celia decidió usar sus redes para informar sobre la situación actual ante la emergencia de lo que luego se denominó como "Coronavirus".

La información más actual señala que hay 1 mil 905 casos confirmados y 104 defunciones en Wuhan. A nivel nacional, había 6 mil 14 de casos confirmados, 9 mil 239 casos sospechosos, 109 personas recuperadas y 132 fallecidos.

Entrevista desde Wuhan

Celia es originaria de El Porgreso, Jutiapa. Se casó con un wuhanes en China y tienen un bebé. Soy502 se comunicó con Celia para conocer cómo vive su familia la emergencia por el extraño virus.

¿Cómo ha sido la rutina de tu familia durante los últimos días?

Desde el 23 de enero que el Gobierno cerró la ciudad hemos estado en casa todos los días; limpiamos frecuentemente la casa, y también los objetos que más utilizamos. Buscamos como pasar el tiempo para no desesperarnos.

¿Cuáles han sido las medidas de prevención que han tomado?

Por sugerencia del Gobierno, lavarnos las manos con mucha frecuencia (de hecho ya tengo lastimada la piel, agregando la resequedad del clima por el invierno), utilizamos mascarilla si salimos de casa (por ejemplo, cuando salimos de casa a desechar la basura), ventilar nuestro hogar frecuentemente, consumimos alimentos solamente calientes (ahora no se recomienda consumir ensaladas u otro tipo de alimentos fríos), entre otros.

¿Por qué decidiste reportar la situación a través de tus redes sociales?

Debido al desconocimiento que hay en Guatemala sobre China y siendo la única chapina en Wuhan (además de mi hijo, que aún es un bebé) me despertó el interés por compartir con los guatemaltecos sobre China, la cultura, los paisajes, mi vida diaria; también porque estoy casada con un chino, precisamente un wuhanes, entonces me he adentrado por completo en la cultura china.

Desde el año 2014 empecé a realizar publicaciones en mis redes sociales. Me pueden encontrar como "Chapina en China" en Facebook, Instagram y YouTube. Además, habitando en Wuhan tengo la oportunidad de compartir información sobre la situación actual del coronavirus desde la zona cero.

¿Encuentras los supermercados o mercados abastecidos?

Sí, el día 26 de enero fuimos con mi esposo Kaiming (es wuhanes) al supermercado para comprar algunos vegetales y otros insumos (a los chinos no les gusta comer comida enlatada), pero pensamos que el supermercado estaría cerrado, nos sorprendió que no solamente está abierto, sino que además está funcionando al 100%, sin carencia de ningún producto, aunque algunos productos incrementaron su precio aproximadamente un 10% a un 15%, por una parte por la emergencia del coronavirus y por otra porque es el Año Nuevo Chino, de todas maneras este incremento del costo de los productos es aceptable cuando nos encontramos con una emergencia de tal magnitud.

¿Cuál ha sido la reacción de las personas en la ciudad de Wuhan? ¿Han logrado mantener la calma?

El 23 de enero que el Gobierno cerró la ciudad, los habitantes entraron en pánico, pero en la medida que el Gobierno ha respondido a las necesidades de la población también los habitantes de Wuhan han ido recobrando la calma.

¿Todavía no saben hasta cuándo estará cercada la ciudad?

No, solo nos informaron que cerrarían la ciudad hasta nuevo aviso.

¿Cómo evaluas la respuesta del sistema de salud en China ante la emergencia?

Me parece un sistema bastante eficiente, el Gobierno chino incluso está construyendo un hospital en Wuhan exclusivamente para atender la emergencia del coronavirus. Creo que una respuesta de tal magnitud demuestra la eficiencia del Gobierno chino, y el hecho de que la construcción de dicho hospital vaya a ser concluida en tan solo 10 días no solamente es sorprendente, sino que también un ejemplo a seguir para los Gobiernos del resto del mundo. Me parece, además, una decisión bastante responsable, porque atendiendo a los infectados en un solo punto específico también se evita que el virus se siga propagando.

La guatemalteca detalló que seguirá informando sobre el "coronavirus" en sus redes sociales. Puedes seguirla aquí.