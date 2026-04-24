Selvin Bracamonte: Así ingresó a "MasterChef: The Professionals" en Reino Unido

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Selvin Bracamonte puso a Guatemala en alto con su participación en "MasterChef: The Professionals" en Reino Unido, logrando con su estilo, que los sabores nacionales fueran protagonistas.

Originario de San Juan Bautista, Suchitepéquez, llegó a la cocina por casualidad, luego de terminar sus estudios de nivel medio, cuando el director le consiguió un trabajo. "me dijo: tengo un trabajo para ti ¿lo quieres?, solo me pidió que me presentara", explicó.

Foto: Edgar Pocón.

"Era terrible, no sabía cocinar, llamaba a mi mamá para preguntarle cómo se hacían las cosas, pensé que esto no era lo mío y decidí renunciar".

La gastronomía le haría un segundo llamado al conseguir un trabajo en un famoso hotel ubicado en zona 9 de la ciudad, "me iba muy mal, no hacía mis tareas, me quedaba parado. Sin embargo, el chef confiaba en mí, recuerdo que me dijo: 'algún día vas a ser jefe de cocina, tienes que ponerle empeño', muchos veían lo que yo no", comentó.

Tenía el turno más duro, el de 11 de la noche a 7 de la mañana para preparar los desayunos, luego, le hacían extender su horario para aprender, luego de esto trabajó en un pequeño comedor en el Centro Histórico donde reafirmó su pasión, y luego ingresó a la industria de los cruceros.

Foto: MasterChef.

"Un amigo me comentó de una oportunidad de trabajar en un crucero en Italia, mi jefe era Filipino y me detestaba, no me dejaba cocinar y me ponía a picar perejil o pelar papas, hasta que conocí a un chef dominicano que me decía que le recordaba a su hijo, le apoyaba en mis descansos pues era la única manera de poder cocinar y aprendí mucho de él, me aconsejaba: 'si él te pide que piques 10 lbs de perejil, pica 20, le hice caso y al terminar el trabajo, a pocos días de regresar a Guatemala el filipino me dijo; al regresar te vamos a promover".

Sin embargo, Selvin dejó los cruceros y se mudó a Estados Unidos, donde trabajó en "Holbox", restaurante catalogado con estrella Michelin, tiempo después se mudó a Inglaterra.

Foto: Edgar Pocón.

En Reino Unido ingresó a los lugares más famosos, junto a un ejecutivo abrieron un restaurante donde fue el director de cocina y creaba, tras ello trabajó en "Six" en Brighton UK, donde pasó a ser Chef Ejecutivo con 8 restaurantes a su cargo.

La fama llegó al trabajar en "Heston Blumenthal", restaurante de 3 estrellas Michelin y uno de los 10 restaurantes en el mundo, en el salón de la fama, allí se convirtió en supervisor de la cocina principal, donde hizo platos que probaron, actores, políticos y grandes personalidades mundiales.

Su ingreso a "MasterChef: The Professionals"

Selvin decidió probar su capacidad y aplicó al programa sin esperar ingresar: "es una competencia dura, dije no me van a llamar", sin embargo "el 29 de enero me dicen: somos la gente de MasterChef, nos gustaría platicar contigo".

"Me tuvieron largo tiempo entre preguntas e investigando mi trabajo, luego me pidieron una receta que haya creado, hice la versión de una salsa con elementos del pepián y llevaba pato, lo mandé, a las dos semanas me dijeron que estaba dentro", tras una larga espera de pruebas y meses logró ingresar a uno de los realities de mayor rating en la BBC de Londres.

Foto: MasterChef.

Acerca de su trabajo y de lo que hizo en el show dijo: "mi estilo es fusionar, me baso en el recuerdo, en las memorias, en lo emocional, eso les gustó, me la hicieron larga, solo 32 personas pueden llegar al set y quedé, empezamos a filmar a finales de abril de 2025".

Su plato más significativo en el programa fue "un pescado con trufas, zetas, espárrago y jalapeño, que recordaba mi casa".

Su mayor satisfacción: "el favorito de mi familia, las carnitas, con chiles rellenos, era un plato muy sencillo para el reto era muy especial, tenía un sabor sentimental".

Su consejo a futuros chefs: "no dejen de creer en sí mismos, el camino es difícil, es una carrera muy sacrificada, de malos tratos, incluso te van a decir que no eres bueno, pero sigue tu camino, en momentos felices o tristes, la comida siempre esta ahí, no importa que pase".

Foto: Edgar Pocón.

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La comida de Bracamonte se disfruta en Amari, ubicado en 15 Baker Street, Brighton, BN1 4JN, United Kingdom, el restaurante se encuentra en la guía Michelin y en la lista de los mejores 100 restaurantes en UK, también hace comidas privadas. Mira aquí.