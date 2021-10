Pixar contó cómo el guatemalteco Anthony González obtuvo su papel en "Coco"

Pixar mostró algunos datos curiosos de la participación de González en la famosa película.

Pixar invitó al actor de origen guatemalteco Anthony González al programa "Pixar scenes explained" (Escenas de Pixar Explicadas) donde se analiza lo mejor de sus películas animadas, para que compartiera anécdotas de su participación como la voz de Miguel, el protagonista de la historia.

Anthony contó us experiencia en Coco. (Foto: Oficial)

"Hice mi audición para Coco cuando tenía 9 años y de hecho lo hice para el puesto de "sratch voice", una voz temporal. Cuando tenía 11 años, al final de la sesión, Lee Unkrich, el director, dijo que tenía un regalo navideño para mí: un hermoso presente envuelto, lo abrí y era un maravilloso cuadro de arte que decía: ¡conseguiste el papel!".

(Foto: Pixar)

Una voz "scratch" es una grabación que usan los editores de animación en cortes previos para cronometrar y marcar el ritmo de la referencia.

"Fue el mejor momento de mi vida: mi mamá estaba conmigo, sus ojos se llenaron de lágrimas, fue un momento muy feliz para todos, al salir del estudio todo el equipo de Pixar, estaba afuera aplaudiendo, fue un momento inolvidable, me sentí feliz y honrado de ser parte de tan fabuloso equipo", dijo.

Anthony fue ovacionado cuando obtuvo el papel. (Foto: Pixar)

Acerca de la escena "Recuérdame" dijo:

"En esta escena Miguel regresó de la tierra de los muertos y para que él pudiera salvar a Héctor de ser olvidado él necesitaba que mamá Coco lo recordara, cuando había una escena donde Miguel saltaba o corría, antes yo empezaba a correr y a jugar para sonar agitado".

"Esta escena en especial es probablemente una de la más emocionales que tuve que hacer, afortunadamente tuve a Lee ahí y me describía todo lo que ocurría en la escena, cómo debía sentirme, tuve que tomarme un tiempo para ponerme en los zapatos de Miguel y descubrir cómo eran sus emociones, ya que no podía ver la animación mientras estaba grabando. Al terminar vimos todos los dibujos y fue tan asombroso que lloramos".

Anthony y Lee, el director de Coco. (Foto: Pixar)

"Cuando Miguel está cantando 'Recuérdame' a mamá Coco, me pude identificar tanto con la canción porque me trajo muchos recuerdos de mi niñez con mi abuelo, quien murió cuando yo era muy pequeño. Algunas de mis líneas favoritas son: 'Incluso si estoy lejos te guardaré en mi corazón', a mi abuelo aún lo siento en mi corazón, fue lo mismo con Miguel, sabía que esta escena iba a ser difícil para mí. Por primera vez en mi vida estaba cantando y llorando al mismo tiempo, en el estudio, fue muy duro para mi contener mis emociones. No solo yo estaba llorando, mi mamá estaba llorando y otras personas en el estudio, fue una experiencia muy conmovedora", explicó.

Miguel y Mama Cooc. (Foto: Oficial)

"La familia es muy importante para mi y no podría estar donde estoy sin ellos y para Miguel la familia también es muy importante. esta es probablemente la primera vez que su familia no se molestaba con él por ser un músico y finalmente lo aceptaron por quien era, pudo compartir su pasión y no esconderla al mundo".

"Me siento tan apegado al personaje pues realicé ese viaje con él para llegar al punto que pude sentir todas las emociones que él estaba sintiendo", concluyó.

MIRA EL VIDEO: