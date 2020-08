Guatemalteco aparece en nuevo documental de HBO

El actor Arturo Castro participa en el documental "Habla Now", que aborda los temas que preocupan a los latinos que viven en Estados Unidos, tan diversos como la comunidad.

El guatemalteco comparte con personalidades como Diana Guerrero (actriz de Orange is the new black), Laurie Hernández (atleta olímpica), Carmen Carrera (activista) y Edgardo Miranda Rodríguez (novelista gráfico) entre otros, acerca del activismo, la política y la comunicación desde sus experiencias como latinos.

La cinta tiene una hora de duración y presenta testimonios de inmigración, ambiente y lucha, parte de lo que estas celebridades han enfrentado y quieren contar.

"Hay una historia acerca de cómo debe ser o la noción de qué significa ser latino, cuando te mudas a Estados Unidos", dice Arturo Castro en el adelanto de la trama.

"Mucha gente, sin importar la cultura, tiene algo en común y es: 'de qué nos reímos'", agrega.

"Solemos pensar en que, en ciertos estados o ciertas áreas las personas son de mente cerrada, pero he descubierto que esto solo una percepción, solo información. Cuanto más he viajado, más siento la curiosidad que tienen por conocer mi cultura, tenemos tanto en común... tú tienes más en común con los inmigrantes que con la gente rica que trata de dividirnos", explica poderosamente Arturo en el clip.

"Habla Now" se estrenará el viernes 18 de septiembre a través del servicio de streaming de HBO Max.

Arturo Castro brilló en Estados Unidos, gracias a la serie de su autoría llamada "Alternatino", que se transmite por Comedy Central.

Participó con su personaje de Jaime Castro en la comedia "Broad City", de la misma cadena. Además, fue parte del elenco de la serie de Netflix, Narcos, en el papel de David Rodriguez.

