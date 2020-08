Estos son los estrenos de septiembre en streaming

Prepárate para los estrenos imperdibles del próximo mes en tus plataformas digitales favoritas.

Drama, acción, anime, terror. Hay para todos los gustos.

Este es el listado:

En Netflix:

Keeping up with the Kardashians – (Temporada 3 y 4) – 1 de septiembre

Anatomía según Grey (Temporada 16) – 1 de septiembre

Lejos – 4 de septiembre

Organízate con el método The Home edit – 9 de septiembre

Casi una Duquesa – 11 de septiembre

Las crónicas del taco: volumen 2 – 15 de septiembre

Baby (Temporada 3) – 16 de septiembre

Ratched – 18 de septiembre

Parasite – 1 de septiembre

Pienso en el final – 4 de septiembre

The Post: los oscuros secretos del Pentágono – 8 de septiembre

Corazón loco – 9 de septiembre

Se busca papá – 11 de septiembre

El practicante – 16 de septiembre

El diablo a todas horas – 16 de septiembre

Lady Bird – 22 de septiembre

Enola Holmes – 23 de septiembre

Annabelle 2: La Creación

El sorprendente Hombre Araña

La niñera: Reina Letal

Chef’s table: BBQ – 2 de septiembre

El dilema de las redes sociales – 9 de septiembre

La línea: la sombra del narco – 9 de septiembre

Challenger: el vuelo final – 16 de septiembre

El Papa Francisco: un hombre de palabra – 21 de septiembre

The Chef Show Temporada 2 – 24 de septiembre

Un jefe en pañales: ¡Atrapa al bebé! – 1 de septiembre

Jurassic World: Campamento Cretácico – 18 de septiembre

Julie and the Phantoms – 10 de septiembre

Pollitos en Fuga

La gran aventura LEGO

Emoji: la película

Mascotas unidas

Chico Bon Bon: Un mono con herramientas

The Promised Neverland (Temporada 1) – 1 de septiembre

Memorias de Idhún – 10 de septiembre

Dragon’s Dogma – 17 de septiembre

Beyblade Burst turbo (Temporada 1)

En Amazon Prime:

1 de septiembre:

Buffy The Vampire Slayer – Serie completa / 7 temporadas

3 de septiembre:

El Paseo De Teresa

Uno Al Año No Hace Daño

Uno Al Año No Hace Daño 2

¿Usted No Sabe Quién Soy Yo?

¿Usted No Sabe Quién Soy Yo? 2

¡Pa’ Las Que Sea Papá!

4 de Septiembre:

The Boys – Temporada 2 / Tres episodios, luego uno por semana (AMAZON ORIGINAL)

6 de Septiembre:

Life of the Party

Young Sheldon – Temporada 3

8 de Septiembre:

Venom

12 de Septiembre:

The Lego Movie

14 de Septiembre:

The Nun

15 de Septiembre:

Life

Bones – Serie completa / 12 temporadas

Grey’s Anatomy – Serie completa / 16 temporadas

Fear The Walking Dead – Temporada 5

18 de Septiembre:

Teen Titans Go! To The Movies

19 de Septiembre:

TAG

20 de Septiembre

American Horror Story – Temporada 9

The Hunger Games: Mockingjay – Parte 2

25 de Septiembre

Tell Me a Story – Temporadas 1 y 2

EN HBO:

Series

Doom Patrol (Segunda temporada) – 4 de septiembre

Vida perfecta – 4 de septiembre

The third day – 14 de septiembre

We are who we are – 14 de septiembre

Patria – 27 de septiembre

Documentales

Eco en el cañón – 8 de septiembre

Películas

Presencial del mal – 5 de septiembre

Jumanji: el siguiente nivel – 12 de septiembre

El buen mentiroso – 19 de septiembre

Bloodshot – 26 de septiembre

