¡En vivo! Guatemalteco "declara su amor" a presentadora y así reaccionó ella (video)

La presentadora reaccionó a la declaración de amor que un guatemalteco le hizo durante un enlace en vivo.

Durante la cobertura de la Huelga de Dolores celebrada el viernes 11 de abril, TN23 realizó diversos enlaces en vivo para dar a conocer parte de la actividad.

Pero fue en uno de ellos donde un guatemalteco al que entrevistaban, aprovechó para declarar su amor a la presentadora del canal, Ligia Toledo.

Todo quedó grabado en un video que la propia comunicadora compartió en sus redes sociales.

Foto: captura de video/@ligia_toledogt

"Le quiero enviar un saludo a Ligia Toledo, yayuy. Aunque se ponga celoso el Marvin García (...) Ligia, I love you so much everyday", dijo entre risas al reportero.

¿Qué dijo ella?

Junto al video que compartió en su cuenta de TikTok, Ligia Toledo escribió:

"Los saludos en TV Nacional. Saludos mi estimado Erick", dejando ver que lo conoce.

Con casi cien mil reproducciones, el video se volvió viral y recibió más de 50 comentarios de usuarios.

"Preciosa Ligia Toledo", "Yo buscando quién es Ligia Toledo y es la de este perfil", "Muy bonita Ligia", "La verdad, sí es bonita y sus outfits me encantan", escribieron.

Mira: