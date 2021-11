Cineasta guatemalteco refleja la pandemia en un cortometraje

El director guatemalteco Diego Contreras creó un cortometraje que refleja los estragos que la pandemia dejó en el mundo, tanto a quienes adquirieron el virus, como a la salud mental de quienes se aislaron de sus seres queridos para protegerse.

El director guatemalteco Diego Contreras creó un cortometraje que refleja los estragos que la pandemia dejó en el mundo, tanto a quienes adquirieron el virus, como a la salud mental de quienes se aislaron de sus seres queridos para protegerse.







El corto estrenado el 8 de noviembre del 2021 se llama "The Last Embrace" (El último abrazo) y habla de los momentos oscuros que se vivieron desde marzo del 2020 alrededor del mundo, cuando la mayoría de gobiernos cerró sus fronteras y llevó a los pobladores a no salir de casa para reducir los contagios por Covid-19.

"Lo escribí hace un año y medio, en ese entonces el mundo estaba en total aislamiento, el corto expresa el sentimiento de quienes no salieron de casa por 8 meses, como en Los Angeles donde vivo, obviamente para cuidarse, pero ahí te dabas cuenta que no había calor humano como sociedad, si tenías que salir y pasabas a la par de alguien, se alejaba, el corto desea expresar ese sentimiento", explicó Contreras a Soy502.

Esto se muestra a través del abrazo de un hijo a su madre, los protagonistas de la historia: "A los jóvenes adultos les tocó tener que alejarse de sus padres, de su familia próxima, con el fin de protegerlos, fue muy complejo, mucha gente no tuvo oportunidad de despedirse o darse un abrazo con quienes perdió, este es un pequeño mensaje de fe para ellos", explicó.

Contreras dijo a Soy502 que la grabación de las escenas se realizó en un desierto poco conocido en en Utah, Estados Unidos.

"Fue una locación en el medio de la nada, alejada de lo turístico, a un lado de la carretera, a través del lugar quería representar cómo todos estábamos pasando una etapa de miedo, de confusión y ahí se sentía eso, la soledad", afirmó.

Unas 30 personas trabajaron junto a Contreras en el proyecto: alrededor de 10 en la producción y 20 en post-producción, todos de distintas partes del mundo. "Gente de Dinamarca hizo el sonido, en Nueva York y Canadá se realizaron los efectos especiales y en Los Angeles la música por ejemplo", añadió.

Según explicó, el actor es de Marruecos y viajó exclusivamente para las grabaciones, que duraron 3 días y se realizaron en noviembre del 2020, luego inició la post-producción que duró 6 meses.



"The Last Embrace" (El último abrazo) está disponible de manera gratuita a través de la plataforma Vimeo.

Diego Contreras reside en Los Ángeles, California y tiene 16 años de vivir en Estados Unidos, partió para realizar sus estudios en la Southern Methodist University en Dallas, Texas en 2005, donde estudió la carrera de Mercadeo.

Ha trabajado en la realización de audiovisuales para clips musicales y para publicidad en estados como Texas, Colorado, Nueva York y Los Angeles, donde reside desde 2015.

"El cine fue mi pasión y al poner videos en internet se me abrió puertas a mi carrera, llevo 7 años dirigiendo, comerciales, cortos y música", contó.

Actualmente trabaja en Reset Content, una de las compañías más grandes de Estados Unidos que se dedica a la realización de comerciales para televisión, cine y medios digitales.

"Comencé en el mundo de la publicidad y esto me llevó a la videografía, mi gran pasión, haciendo contenido para mis redes sociales me di a conocer y me llamaron para hacer lo que más me gustaba, videos, así inicié", explicó, acerca de su introducción a lo que hace.

En septiembre de 2019 el trabajo de Diego destacó a través de la presentación del iPhone 11 Pro de Apple, pues el video del nuevo móvil fue realizado por el guatemalteco. El clip demostró qué se podía realizar con la cámara de ese teléfono.

Si deseas conocer más de Diego Contreras puedes ingresar a si sitio oficial aquí. También puedes buscarlo en sus redes sociales aquí.

MIRA EL CORTOMETRAJE: