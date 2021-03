El diseñador guatemalteco, David Viato, creó la chaqueta que The Weeknd utilizó en el anuncio principal del medio tiempo del Superbowl 2021.

Además, modificó la que usó durante el show del medio tiempo, del partido final del campeonato de National Footbal League NFL, originalmente de Givenchy, agregándole Cristales Cartier y tallándola perfecto para el artista.

Las prendas rojas brillaron gracias a los minuciosos detalles de Viato.

Soy502 conversó con el especialista en moda, quien contó cómo es su experiencia al trabajar para las estrellas, pues el canadiense no es el único para quien ha mostrado su talento.

"A esa jacket le puse todos los cristales, más de 10 mil Swarovski, a Abel le encantó y me dijo: 'bro you killed it'", contó.

La chaqueta roja que usó The Weeknd en el comercial fue hecha por un guatemalteco. (Foto: Pepsi)

La prenda también fue usada en el video de su canción "Save Your Tears", una de las más escuchadas en Youtube.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por De Leon Tailor shop 2 (@viatodavid)

Viato contó cómo dejó Guatemala e hizo su vida en Estados Unidos. Además compartió cómo comenzó a trabajar para las estrellas.

"Nací en Guatemala y me crié en Guatemala, a los 22 años, en 2013, me mudé a Estados Unidos, mi papá llevaba muchos años acá, yo estudiaba medicina en la Landívar, luego mis papeles para Estados Unidos salieron y básicamente empecé de cero, sabía lo básico de inglés, mi papá es sastre y mi mamá modista, cuando llegué quería estudiar medicina pero era muy caro, más de 100 mil dólares y 10 años de estudio y mi papá me invitó a conocer su profesión, dijo que me podía enseñar para saber si quería seguir sus pasos, 'si te gusta, podrías dedicarte a ello', me animó".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por De Leon Tailor shop 2 (@viatodavid)

Traje modificado para Prince Royce.

Ese año, el padre de David inició un negocio y él se integró al equipo, cuando abrieron el segundo, su papá le presentó a un cliente que trabajaba con las estrellas.

El guatemalteco aprendió inglés en dos años, e hizo su camino formando su empresa, luego ingresó a estudiar Fashion Designer (diseño de moda) en Los Angeles Trade Technical College, "Me tomó dos años y medio graduarme".

David modificando la prenda de Givenchy para The Weeknd. (Foto: Axel Arzola)

"La mayoría de personas en Guatemala no valoramos ese arte, mi objetivo como diseñador y como sastre es hacer entender a la gente que lo que hacemos es muy valioso, dedicas mucho tiempo en una pieza, en un diseño, la mayoría de prendas que he hecho costume made para artistas, las hago específicamente inspirado en su uso, he podido trabajar con famosos por las recomendaciones a partir de mi trabajo", explicó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por De Leon Tailor shop 2 (@viatodavid)

El guatemalteco es experto en modificaciones, alteraciones y piezas personalizadas: "Si te queda grande una prenda de las firmas más famosas, hago que quede como si hubiese sido hecha para ti, también me dedico a custom made (hecho a la medida)".

"También hay estilistas que me traen su concepto y me dicen, qué quieren y me baso en ello", afirmó.

David contó que su primer cliente famoso fue Diddy (Sean John Combs) y French Montana, así se ha agregado un séquito de estrellas de la talla de ganadores de Grammy, deportistas y otras personalidades.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por De Leon Tailor shop 2 (@viatodavid)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por De Leon Tailor shop 2 (@viatodavid)

Tailor Shop, es el nombre de su design studio y se encuentra en la 4802 Melrose Ave, Los Angeles CA 90029.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por De Leon Tailor shop 2 (@viatodavid)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por De Leon Tailor shop 2 (@viatodavid)

