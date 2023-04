"Me sentí artista": guatemalteco narra su experiencia tras cantar con Romeo Santos

Ángel Álvarez es un guatemalteco que compartió el escenario con Romeo Santos para cantar "Ella y yo", realizando una interpretación que dejó al artista sorprendido.

La noche del viernes 14 de abril, el cantante de bachata Romeo Santos, como parte de su gira "Fórmula Vol.3", ofreció un concierto en Guatemala en el cual interpretó sus mejores éxitos.

Entre la multitud que asistió al evento, se encontraba Ángel Álvarez, quien se identificó como un fanático de Romeo Santos desde que el artista era parte del grupo Aventura.

"Me sentí artista"

El guatemalteco tuvo la oportunidad de cantar con el artista "Ella y yo", que originalmente es interpretada junto con Don Omar. De ese modo, Ángel, se convirtió en el centro de atención en ese momento.

Después del concierto, Ángel Álvarez narró su experiencia a través de TikTok, donde detalla lo vivido en el concierto de su ídolo.

El joven cuenta, que a pesar de ser fanático del "Rey de la Bachata", en los dos conciertos anteriores que Santos se presentó en el país, no tuvo la oportunidad de asistir, pero esta ocasión, sería diferente.

En el video, Ángel comenta que mientras disfrutaba del concierto, prestó atención que Romeo Santos pidió en dos ocasiones a los asistentes para que lo acompañaran al escenario. En ese momento, Álvarez dijo que él sabía que podría tener una oportunidad.

Después de haber subido al escenario con la ayuda del personal de seguridad, el guatemalteco dijo que uno de sus sueños se estaba convirtiendo en realidad.

Ángel dijo sentirse muy feliz, pero a la vez sentía mucha presión ya que las dos personas anteriores que el cantante había invitado para cantar junto a él, no pudieron terminar de cantar la canción.

Ángel menciona que se dejó llevar por el momento: "Me desconecté de Ángel Álvarez y me sentí un artista. Me sentí apoyado, me sentí abrazado por el público. La gente gritaba, cantaba, apoyaba, se la estaba pasando bien, así como yo arriba del escenario. Eso para mí no tiene precio, fue otro nivel".

¿Quién es Ángel Álvarez?

Ángel Álvarez es un joven músico y compositor que solo está esperando su acto de graduación por una Licenciatura en Producción y Composición Musical.

El joven comenta que en cuanto el "Rey de la Bachata" lo señaló para subir al escenario, sintió algo indescriptible, pues ese había sido su sueño toda la vida, y sin quererlo, se preparó para el evento que lo catapultó al ojo público.