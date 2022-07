Indignante caso de un guatemalteco que violó a una niña de 10 años en EE.UU.

Un guatemalteco fue arrestado y acusado por violar y embarazar a una niña de 10 años en Ohio, Estados Unidos.

Autoridades de Ohio describieron al culpable como Gerson Fuentes, de 27 años, de la localidad de Jackson Pike. El hombre fue arrestado el pasado martes y durante la captura confesó haber violado a la niña en más de una ocasión. Según el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ICE el hombre se encuentra en el país sin permiso de residir.

La víctima quedó embarazada y según las autoridades viajó a Indiana para someterse a un aborto, ya que Ohio prohíbe esta práctica. El caso ha sido motivo de debate e incluso llamó la atención del presidente Biden.

El mandatario habló de la niña durante la firma de una orden ejecutiva: “Violada, embarazada de seis semanas. Ya traumatizada. Se vio obligado a viajar a otro estado. Imagínate ser esa niña”, dijo.

Un juez asignó una fianza de $2 millones de dólares al violador, pues considera que hay “riesgo de fuga” y deben proteger a la niña. El fiscal general del estado de Ohio, Dave Yost manifestó su indignación por lo ocurrido, afirmando que le dolía el corazón conocer este caso.

AG Yost today issued the following statement regarding Columbus Police Department's arrest of the rapist that impregnated a 10-year-old victim. pic.twitter.com/UPNM1pK3ks — Ohio Attorney General Dave Yost (@OhioAG) July 13, 2022