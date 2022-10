Así operaban guatemaltecos traficantes de personas condenados en EE.UU.

Los guatemaltecos que se declararon culpables de conspiración de tráfico de personas que resultó en la muerte de un migrante en 2021 en Texas, EE.UU.

Armando Gael-Galicia, alias Artemio Diego Andrés González y Luis Moreno-González, de 26 años, y José Diego Tercero-González, de 22, ambos residían en Texas, se declararon culpables en un tribunal federal en el Distrito Oeste de Texas de conspiración para transportar y albergar extranjeros con fines de lucro y con resultado de muerte. Al momento de la sentencia, cada uno enfrentará una pena máxima legal de cadena perpetua, detalla el departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado.

A principios de mayo de 2021, se descubrió el cuerpo de una joven indígena guatemalteca en un área remota a las afueras de Odessa, Texas. El 23 de agosto de 2021, Gael-Galicia y Tercero-Gonzalez fueron arrestados en o cerca de 910 Coyochic Avenue en Odessa, que era la ubicación del tráiler donde la víctima fue llevada y murió.

Dentro del tráiler había inmigrantes adicionales que habían ingresado ilegalmente al país, libros de contabilidad detallados y más de 100 teléfonos celulares. De conformidad con sus declaraciones de culpabilidad, los acusados ​​admitieron que operaban una prolífica organización de contrabando de extranjeros y que eran responsables del transporte del migrante que murió.

US$ 12 mil por entrar ilegalmente a EE.UU.

El gobierno estadounidense señala que la investigación está relacionada con la reciente acusación y arresto de Felipe Diego Alonzo alias Siete, de 38 años; Nesly Norberto Martínez Gómez alias Canche, de 37 años; López Mateo Mateo alias Bud Light, 42; y Juan Gutiérrez Castro alias Andrés, de 45; en Guatemala en agosto de 2022.

Esos acusados ​​supuestamente conspiraron con otros contrabandistas para facilitar el viaje de un gran número de migrantes de Guatemala a través de México y, en última instancia, a los Estados Unidos, cobrando a los migrantes y sus familias aproximadamente entre US$10,000 y US$12,000 por el peligroso viaje.

"Además del prolífico contrabando de migrantes a los Estados Unidos, los traficantes de personas a los que se dirigió la operación de agosto de 2022 son presuntamente responsables de la muerte de la misma mujer indígena guatemalteca transportada por Gael-Galicia y Tercero-González. Las autoridades guatemaltecas arrestaron a Diego Alonzo, Martínez Gómez, Mateo Mateo y Gutiérrez Castro de conformidad con las solicitudes de extradición de Estados Unidos", se lee en el comunicado.

Two Guatemalan nationals plead guilty to human smuggling conspiracy resulting in 2021 death of migrant in Odessa, Texas. pic.twitter.com/VlI6BF4bmC — Homeland Security Investigations (@HSI_HQ) September 30, 2022

"La Fuerza de Tarea Conjunta Alfa (JTFA) fue creada para investigar y enjuiciar a las redes internacionales responsables de actividades peligrosas de contrabando de personas que explotan y victimizan a los migrantes", dijo el Fiscal General Adjunto Kenneth A. Polite, Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia.

El objetivo de JTFA es interrumpir y desmantelar las redes de trata y tráfico de personas que operan en El Salvador, Guatemala, Honduras y México, con un enfoque en las redes que ponen en peligro, abusan o explotan a los migrantes, presentan riesgos para la seguridad nacional o participan en otros tipos de delincuencia organizada transnacional.

Desde su creación, JTFA ha aumentado con éxito la coordinación y la colaboración entre el Departamento de Justicia, el DHS y otros participantes interinstitucionales encargados de hacer cumplir la ley, y con socios extranjeros encargados de hacer cumplir la ley, incluidos El Salvador, Guatemala, Honduras y México; se enfocó en aquellas organizaciones que tienen el mayor impacto en los Estados Unidos y coordinó importantes acusaciones de contrabando y esfuerzos de extradición en las Oficinas del Fiscal de los Estados Unidos en todo el país.