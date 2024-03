¡Me pica la lengua por contarles! Massiel Carillo anuncia nuevo proyecto

-

Massiel Carrillo sorprendió al reaparecer en redes sociales tras ausentarse, afirmando que tiene noticias de interés para sus seguidores.

Con el post "Atentos a las señales", Carrillo afirmó que trabaja en un proyecto que emocionará a las personas que han seguido sus pasos fielmente.

"Últimamente no me han visto posteando tan seguido en las redes y es porque he estado muy ocupada en un nuevo proyecto del que ustedes sabrán muy pronto, ahora no puedo decir nada pero, ¡habrá señales, señales! Muy pronto les estaré contando en lo que he estado trabajando y es que todo lo que subo en mis redes sociales esta preparado con muchísimo cariño para los que me han seguido y me han acompañado en mi carrera, en los medios y el entretenimiento", explicó.

Foto: Instagram.

La guatemalteca resaltó un curioso dato acerca de su profesión: "Cosas relacionadas a mi carrera de abogada no posteo, lo considero un poco aburrido, porque me han conocido más por la del entretenimiento, más como presentadora de televisión y eso es lo que hago con muchísimo cariño para todos ustedes acá, todas las publicaciones son con muchísimo amor".

¿Seguirá forjándose como cantante?

Massiel no dudó en mencionar que ocurre con su faceta. "Algunos dicen que ya me olvidé de cantar porque no he subido videos pero no ha sido eso, he estado ocupada en ese proyecto, ya sabrán de que se trata".

"Me pica la lengua por contarles pero esperaré esas señales que vendrán muy pronto, que la pasen súper bien, quería aprovechar esos minutos para saludarlos, para enviarles un beso y decirles que siempre están en mis pensamientos y que cada publicación va con cariño para ustedes que siempre me apoyan, espero seguir contando con ustedes, que la pasen super bien, muy rico, que yo me la estoy pasando muy rico", dijo.