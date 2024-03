"¡Sé lo que cuesto!" Integrante de "Café AM" sorprende con su inesperada salida

-

Un integrante de Café AM dejó el programa conmoviendo a sus compañeros de trabajo.

El matutino sorprendió al anunciar el retiro del chef Job Castillo, quien compartía sus conocimientos de cocina para los espectadores.

"Hoy es el último programa del Chef Castillo, gracias por todas las recetas, consejos, bailes y tu sonrisa que nunca faltó durante todos estos años ¡Te extrañaremos!, hoy el corazón de Café AM, 'La cocina', despide a uno de los grandes, nuestro chef, gracias por tu entrega durante todos estos años, te deseamos lo mejor en esta nueva etapa", escribieron para despedirlo.

Ver esta publicación en Instagram

Job no pudo evitar romper en llanto: "A todos los que me apoyaron durante 3 años y medio, hicieron realidad el sueño de un hombre común, cocinero común, por la gente que me demuestra su amor es por quienes soy, el público me formó y soy para el público, gracias a cada uno, me parte el alma irme, dejar las amistades que hice, ustedes se convirtieron en familia, los quiero mucho, quiero agradecer a todo TV Azteca", expresó.

"Esto señores no es un 'hasta nunca', es un 'hasta pronto', porque para mí, esto es como una joyería, siendo un anillo precioso, muchas veces, quien quiere el anillo, viene con su alcancía y le mete dinero, y muchas veces, ese dinero todavía no le alcanza para comprarlo, el valor que sé que soy de anillo, ¡sé lo que cuesto! los veré pronto público, para el que sepa pagar y tenga ese valor para pagarlo", cerró.

Luego de esto Castillo recibió un reconocimiento por su labor y su aporte al show luego todos le dieron emotivas palabras.

Ver esta publicación en Instagram