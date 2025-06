Hallada en un congelador: revelan detalles sobre colombiana fallecida en Guatemala

-

La mujer colombiana fue hallada sin vida dentro de un congelador en un comercial del país. Su familia ha revelado cómo fueron sus últimos momentos.

Nyny Jhoanna Montaña Rodríguez era colombiana, pero residía en Panajachel, en el departamento de Sololá en Guatemala desde hace varios años. El pasado viernes 23 de mayo fue reportada como desaparecida.

Una alerta Isabel Claudina fue compartida en múltiples ocasiones en redes sociales; esto, para dar con el paradero de la mujer de 31 años, que, según la publicación, fue vista por última vez en el comercial El Dorado, de la localidad donde vivía.

La alerta que fue activada por la desaparición de Nyny. (Foto: Oficial)

Los días transcurrieron, y nada se sabía sobre la mujer que llevaba casi diez años viviendo en territorio guatemalteco.

Trágico final

Finalmente, el miércoles 28 de mayo, el cuerpo sin vida de Nyny fue hallado dentro de un congelador desconectado en el comercial donde fue vista por última vez.

Autoridades indicaron que la mujer no presentaba señales de violencia y su cadáver fue remitido al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para el procedimiento respectivo y establecer así las causas de su muerte.

Foto: El Tiempo

Hermana rompe el silencio

En una entrevista con el medio El Tiempo, Tatiana, hermana de Nyny, reveló nuevos detalles del caso que ha dado la vuelta al mundo en las últimas semanas.

Mencionó que la joven inicialmente vivía en San Lucas Tolimán, y desde hace unos meses residía en Panajachel, donde se dedicaba a la venta de ropa americana de segunda mano; es decir, a las llamadas "pacas".

Tatiana, desde España, que es donde estudia, recibió una llamada por parte del exesposo de la colombiana, en la que le preguntaba si sabía en dónde estaba Nyny ya que sus conocidos en Guatemala no la veían desde el 23 de mayo.

Foto: El Tiempo

En ese momento, Tatiana revisó las redes sociales de su hermana y vio que tenía publicaciones recientes. Recuerda que unas amigas le dijeron que "posiblemente había acabado con su vida y está muerta", pero ella dijo que eso no era posible.

Hallada en restaurante de su pareja

La angustia se incrementó cuando a la familia de Nyny le dijeron que ella estaría dentro de uno de los locales del comercial El Dorado, en Panajachel, pero la policía no había podido ingresar.

"Les pregunté: ¿por qué no abren si se supone que está ahí? Me dijeron que el dueño no había llegado", recuerda. Al preguntar quién era el dueño, indicaron que quien rentaba ese local era la pareja actual de Nyny.

Tatiana menciona que ella sabía que su hermana tenía una relación sentimental con un jugador de básquetbol, quien aseguró que tuvo que viajar a Estados Unidos, por lo que desconocería lo que ocurría en Guatemala.

Foto: Infobae

"Supuestamente, allí funcionaba un restaurante que él tenía a cargo; su mamá trabajaba allí y mi hermana ocasionalmente les ayudaba. Hasta donde tengo entendido, él había decidido cerrar el restaurante en el que trabaja con su mamá. Eso es lo que me contó, es la versión de él. Me dijo que su mamá se había ido para Estados Unidos el 1 de mayo y que él le había dicho a Nyny que se podía quedar allí. Eso no lo entiendo porque ellos vivían juntos", agregó.

La hermana de la fallecida no sabe por qué su hermana se encontraba en ese local. Según la versión de la pareja, ella "se fue a quedar ahí unos días en lo que él estaba fuera del país".

Esto dicen autoridades

Autoridades del Ministerio Público (MP) mencionan que el cuerpo de la colombiana estaba en un avanzado grado de descomposición dentro de un congelador horizontal que aparentemente usaba para dormir, sobre unos cartones y junto a su celular.

Agregan que el caso está siendo abordado por la Fiscalía contra el delito de feminicidio, y que los resultados para conocer la causa de muerte de Nyny se sabrán en unos meses.

Foto: Infobae

*Con información de El Tiempo e Infobae