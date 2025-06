Objeto sobrevolando en zona 12 desata curiosidad de guatemaltecos (video)

-

El objeto fue captado por una guatemalteca que esperaba a que avanzara el tránsito en zona 12.

La ciudadana guatemalteca Lourdes Robles compartió con Soy502 un video que tomó mientras circulaba por la zona 12 capitalina y que llamó la atención de internautas.

Se trata de una toma a un objeto blanco sobrevolando en el cielo.

Foto: captura de video/Lourdes Robles

En el clip con duración de un minuto, se aprecia al objeto con apariencia plana horizontal de manera estática en el cielo, sin embargo, tras varios segundos, se desvanece repentinamente sin dejar rastro.

La escena fue captada por Lourdes, a eso de las 9:58 horas del domingo 8 de junio en Calzada Atanasio Tzul y 8a. calle, de la zona 12 capitalina.

"Nunca había visto algo parecido, ni luces ni otro objeto, pero me dio armonía porque no se movía y entonces empecé a grabarlo y afortunadamente tuve el tiempo justo para hacer el video antes de que desapareciera", compartió la guatemalteca con Soy502.

Mira:

Usuaria comparte video de un objeto sobrevolando en zona 12 capitalina. @soy_502



¿Qué puede ser?



: cortesía/Lourdes Robles pic.twitter.com/4UhzMt9dUf — Andrea Llamas (@AndreaLlamas502) June 10, 2025

"Sí existen"

Edgar Castro Bathen, coordinador nacional de divulgación de Astronomía, de la Unión Astronómica Internacional, explicó a Soy502 que sí existen objetos en el cielo, del que se desconoce su origen.

"Se comprobó en el año 2017, cuando hubo un caso que quedó registrado por radar, infrarrojo y todos los medios posibles. Este se movía a unas velocidades increíbles. Son datos reales", explicó.

Bathen detalla que este tipo de objetos son denominados UAP (Unidentified Anomalous Phenomena), que en español quiere decir: Fenómeno Anómalo No Identificado y comentó que se trate de uno de estos; sin embargo, no se puede asegurar.

Foto: captura de video/Lourdes Robles

El video también fue difundido por la página especializada en contenido de este tipo, Conexión Ovni.

"De lujo, no todos tenemos la oportunidad de ver ese tipo de ovnis", "Lo que más me impresiona es que el objeto parece que no se mueve", "Qué suerte de esta chica ver esto", son algunas de las reacciones de internautas en redes sociales.