Santo Sepulcro: Hallan jardín relacionado con el pasaje bíblico sobre la crucifixión

Durante excavaciones hallan bajo una iglesia, un jardín relacionado con el pasaje bíblico sobre la crucifixión de Jesús.

Las recientes excavaciones arqueológicas que se realizaron bajo la iglesia del Santo Sepulcro, en Jerusalén revelaron fascinantes hallazgos sobre la crucifixión y resurrección de Jesús.

Entre los descubrimientos se encuentran restos de olivos y vides que parecieran coincidir con la descripción del evangelio de Juan.

El cual habla sobre un jardín cercano al lugar en donde ocurrió la crucifixión y de la tumba de Jesús, a la que se hace referencia en Juan 19:41-42.

"Ahora, en el lugar donde lo crucificaron, había un jardín; y en el jardín un sepulcro nuevo en el cual nunca había sido puesto nadie. Allí pusieron a Jesús", se lee en el texto bíblico.

El evangelio

Francesca Romana Stasolla, directora de las excavaciones actuales y profesora de la Universidad La Sapienza de Roma dijo a The Times of The Israel que los análisis arqueobotánicos y de polen revelaron que en ese lugar, 2,000 años atrás crecían olivos y vides.

Lugar en donde ahora se encuentra la iglesia del Santo Sepulcro. Estos nuevos hallazgos se alinearían con el relato del evangelio que describe un jardín, en el lugar de la crucifixión de Jesús, en el que se encontraba una tumba, donde habría sido enterrado Jesús.

The Times of The Israel también señaló que el contexto y las capas arqueológicas, "los restos de plantas corresponden a la era precristiana". Pero aún no se ha realizado la prueba de radiococarbono.

De acuerdo con la tradición cristiana, "la Iglesia del Santo Sepulcro se encuentra en el lugar donde Jesús fue crucificado (conocido como Calvario o Gólgota) y en su tumba cercana, que hoy está coronada por un edículo construido en 1810", afirmó el medio de comunicación.

Stasolla dijo: "Sabemos que la zona ya formaba parte de la ciudad en tiempos del emperador Adriano, cuando los romanos construyeron Aelia Capitolina". Pero destacó que en la época de Jesús, esta área aún no formaba parte de la ciudad.

