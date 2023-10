Hamás publicó un "video" con niños y bebés israelíes secuestrados

-

El grupo Hamás habría publicado un video con niños y bebés secuestrados provenientes de Israel.

OTRAS NOTICIAS: Israel prepara operaciones terrestres en el norte de Gaza

Recientemente, Hamás habría difundido nuevas imágenes de niños y bebés que fueron secuestrados por el grupo islamista durante los ataques realizados la noche del sábado pasado contra Israel.

Foto: captura de video

El videoclip se publicó a través de un canal de Telegram de Hamás y fue mostrado por el diario israelí "The Jerusalem Post", con el título: "Combatientes de Hamás, mostrando compasión por los niños en medio de las batallas del Kibbutz de 'Holet' en el primer día de la Operación 'Inundación de Al-Aqsa'".

Cabe mencionar que, durante el ataque de Hamás realizado al Kibutz de Holit, fueron asesinados trece israelíes.

Así también, no se han confirmado las identidades de los menores de edad que aparecen en el video. Se desconoce si los padres de los menores se encontraban entre los que fallecieron cuando fueron secuestrados.

Sin embargo, medios de comunicación israelíes dieron a conocer que las imágenes del reciente video de Hamás podrían mostrar que el grupo islamista no ha llevado a los menores de edad de regreso a Gaza.

El audiovisual que fue compartido por el grupo Hamás muestra una serie de clips cortos que, según los islamitas, mostrarían el lado "compasivos" de sus integrantes.

En las primeras imágenes se observa a un miembro de Hamás que al parecer venda el pie de un menor de edad. En clips posteriores, aparecen hombres armados con rifles que se encuentran cargando a niños más pequeños, dándoles palmaditas en la espalda mientras les hablan.

En otras imágenes se ve a un sujeto meciendo a un niño en un carruaje y puede escucharse cómo el menor está llorando.