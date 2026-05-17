Así se produjo el cambio de mando entre García Luna y Consuelo Porras

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El Fiscal General aseguró que el proceso de transición, aunque no fue público, cumplió con los requerimientos establecidos por la Contraloría General de Cuentas (CGC) y que fue la Fiscal saliente Consuelo Porras, quien le entregó el cargo.

El Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), Gabriel Estuardo García Luna, indicó que el proceso de transición, aunque no fue público, se llevo de una forma cordial, no intimidantes y se cumplieron con los pasos que establece la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Agregó que tanto el equipo de la Fiscal saliente como el suyo se encargaron de revisar la documentación que exige la Contraloría General de Cuentas, para la toma de posesión.

Señaló que, hasta el 16 de mayo, su antecesora estuvo en el edificio del Ministerio Público (MP), y fue ella quien le entregó el cargo en la noche del 16 de mayo, como lo establece la ley.

"Al menos en esta semana que transcurrió, yo no sentí una amenaza de que no pudiera existir la transición. A pesar de que salía en redes. Me hacían algunos comentarios de amenazas, nunca sentí ninguna", externó.

García Luna explicó detalles del cambio de mando ocurrido en las primeras horas de este 17 de mayo. (Foto: AFP)

¿Por qué de madrugada?

García Luna respondió que esto obedeció a que, según la ley su antecesora cumplía el plazo en el cargo el 16 de mayo, y el período de él empieza el 17.

Dijo que, este fue un acuerdo entre ambos, por lo que a partir de las 0:01 horas él tomó posesión del cargo como Fiscal General y Jefe del MP para el período 2026-20230, tal como fue designado por el presidente de la República de una nómina de seis candidatos remitida por la Comisión de Postulación respectiva.

Renuncia

Además, como parte del proceso de transición, el Fiscal General aseguró que la primera renuncia que se le presentó fue la del secretario General de la administración anterior, Ángel Pineda, la cual fue aceptada inmediatamente.

Ángel Pineda también dejó su cargo dentro del MP.

A esta, también indicó que se unió la dimisión de la primera subsecretaria General, Julia Martínez Juárez, por lo que ambos funcionarios de la gestión de Porras, ya no son parte del equipo con el que inicia su gestión al frente del ente investigador.

Nombramientos

En cuanto a los primeros nombramientos de quienes le acompañarán en su circulo de confianza en el MP, García Luna confirmó que el secretario General, en sustitución de Pineda, será Edwin Chavajay.

Mientras que la Secretaría de Política Criminal estará a cargo de Salvador Guzmán, y la Secretaría de Asuntos Internacionales y de Cooperación fue puesta en manos de Shirley García.

Con esto, el Fiscal General calificó de importantes el nombramiento de estas tres Secretarías, por lo que aseguró que en transcurso de la semana dará a conocer, por las vías oficiales, los demás nombres de su cúpula.