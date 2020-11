HBO estrenará “The Art of Political Murder” (El arte del asesinato político), el documental que explora el asesinato de monseñor Juan Gerardi, ocurrido el 26 de abril de 1998 en Guatemala.

La trama se basa en el libro del mismo nombre, escrito por Francisco Goldman, que narra cómo un equipo de investigación tomó el caso envuelto en una red de conspiración y corrupción, además de su lucha por encontrar la verdad.

“Representó a la justicia en un país donde no había justicia”, es la frase que se publica en el tuit que anuncia este estreno.

La producción ejecutiva de “The Art of Political Murder” está a cargo de George Clooney y Grant Heslov, bajo la dirección de Paul Taylor y la producción de Teddy Leifer y Regina K. Scully.

La entrega se lanzará el miércoles 16 de diciembre a las 9:05 de la noche en HBO, el viernes 18 de diciembre a las 12:30 pm en HBO Signature, el martes 22 de diciembre a las 4 de la mañana en HBO, y el jueves 24 de diciembre a las 12:35 am en HBO2.

Para ver la programación del documental ingresa aquí.

