Así se estrelló un helicóptero a la orilla del mar entre bañistas (video)

Un video captó el momento cuando un helicóptero se estrelló en las aguas de la playa de Miami Beach, dejando dos heridos.

"Esta tarde a la 1:10 p. m., la Policía de Miami Beach recibió una llamada de un accidente de helicóptero en el océano cerca de la calle 10. La Policía y los bomberos respondieron a la escena junto con varias agencias asociadas", dice la Policía de Miami Beach en su cuenta de Twitter, entidad que difundió el video del accidente.

Dos ocupantes han sido transportados al Jackson Memorial Hospital en condición estable. Las autoridades señalan que la zona de la playa entre las calles 9 y 11 están actualmente cerradas. Había tres pasajeros a bordo, pero dos fueron transportados al hospital, informó la Policía.

Se trata de un helicóptero modelo Robinson R44. En el video se ve el momento en que el helicóptero se precipita cerca de la orilla. Varias personas se encontraban en el agua, mientras que decenas de bañistas observan lo ocurrido desde la playa.

La playa afectada permanece cerrada, mientras los funcionarios de la FAA están trabajando en la zona para investigar los pormenores de lo ocurrido.