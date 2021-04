Henry Cavill y su nueva novia rompen el Internet (imágenes)

Henry Cavil acaparó la atención del mundo luego de ser visto de la mano con su nueva novia: una rubia de quien se desconoce su identidad. La noticia ha generado múltiples reacciones en el Internet, principalmente de fanáticas del actor.

Cavill, quien interpreta a Superman, caminaba tranquilamente por las calles de Londres cuando fue retratado. Paseaba a su perro Kal mientras tomaba de la mano a su nueva pareja. Las imágenes captadas por los paparazzi y compartidas por Daily Mail, rompieron el Internet.

De acuerdo con la descripción del medio británico, la pareja se miraba feliz durante "un romántico paseo por el parque". Sin embargo, se desconoce la identidad de la rubia.

Cavill ha salido con varias estrellas femeninas. En 2018 se supo que salía con la atleta Lucy Cork. Antes estuvo relacionado con Kaley Cuoco, actriz de "The Big Bang Theory". También ha tenido relaciones con Tara King, Marisa Gonzalo y Gina Carano.

Henry estuvo comprometido anteriormente con la jinete profesional de saltos Ellen Whitaker, pero se separaron en 2011, poco después de la propuesta.

Cavill ha interpretado a Superman en "Man Of Steel", "Batman Vrs Superman: Dawn of Justice" y "Justice League". Recientemente participó como Sherlock Holmes en la película de Netflix "Enola Holmes", también tuvo un papel protagónico en la misma plataforma en la serie "The Witcher", siendo "Geralt of Rivia".

Estas son las imágenes:

(Foto: Daily Mail)

(Foto: Daily Mail)

(Foto: Daily Mail)

(Foto: Daily Mail)

(Foto: Daily Mail)

Reacción en las redes

Estas imágenes se volvieron virales en las redes sociales y generó múltiples reacciones de miles de fanáticas que admiran al actor por su aspecto físico. El británico se volvió tendencia y estas son algunas de las reacciones que generó la revelación de su nueva pareja:

Henry Cavill aparece con su novia, yo: pic.twitter.com/1zCBooz5sr — Linda Benitez (@LindaBenit) April 7, 2021

Me acabo de enterar que Henry Cavill ya tiene novia. pic.twitter.com/VzjhcSsRFQ — (@sanzfernanda) April 7, 2021

Yo después de enterarme que Henry Cavill tiene novia: pic.twitter.com/6dz6MN2SZm — ♡ (@algunabasilio) April 7, 2021

El paparazzi que le tomó la foto a Henry Cavill y su novia. pic.twitter.com/9ukqVOkRmj — albert (@MrStewart2910) April 8, 2021

*Con información de Daily Mail.