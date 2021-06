Hermano de Lupillo: "No sé qué tiene Belinda que apendeja"

Además, el hermano de Lupillo puso en duda la belleza de Belinda, pues aseguró que hay más lindas y mejores que ella.

Belinda sigue bajo los reflectores, pues durante los últimos meses ha acaparado los titulares de los medios de comunicación.

Recientemente Belinda se comprometió con el cantante de regional mexicano, Christian Nodal, la sorpresiva noticia conmocionó a sus fans pero se ha prestado para generar una serie de polémicas con Lupillo Rivera.

La cantante fue relacionada sentimentalmente con Lupillo, y trás la noticia, ha sufrido una ola de críticas y memes, en esta ocasión por parte de Juan Rivera, hermano de Lupillo, quien habló sobre el aspecto físico de la guapa cantante.

Durante una entrevista realizada por una periodista de espectáculos, Juan Rivera fue cuestionado sobre la supuesta relación que tuvo su hermano con la intérprete de "Luz sin gravedad", y dijo que no sabe que le ven a Belinda.

"Belinda apendeja"

"Yo no sé que tiene Belinda que apendeja a todos los hombres. Yo dije en una entrevista que me criticaron, ¿Qué tiene Belinda?, si voy a Culiacán y encuentro 100 de esas y mejores... Ó sea, que tiene esa mujer, no lo entiendo", dijo Rivera.

Además, Juan Rivera dijo entre burla y risas que Belinda podría cocinar bien y que por eso los hombres sienten atracción hacía ella. Como el caso de su hermano, hasta el punto de haberse tatuado el rostro de la princesa del pop.

Tras la declaraciones del hermano de la fallecida Jenni Rivera, los internautas lo señalaron de corriente por expresarse a sí de la guapa cantante. Mientras que en otros comentarios se lee que la familia Rivera le gusta estar envueltos en escándalos.

Hace pocos días "El Toro del corrido" también habría faltado el respeto de Belinda por unos comentarios fuera de lugar que dijo en respuesta a Christian Nodal.

La respuesta de Lupillo

A través de un video, publicado por el programa de espectáculos "Chisme no like", se ve la reacción de Rivera al escuchar las palabras de Nodal

El intérprete del tema "De qué me presumes" se ríe al escucharlo y terminando diciendo: "Yo comí primero en la mesa".

