Hermanos Chamalé enfrentarán audiencia por asesinato de Génesis

Los hermanos Chamalé están acusados de abusar y asesinar a Génesis Anayeli Ixcajoc, de siete años.

Para este viernes estaba programada la audiencia de etapa intermedia en contra de los hermanos Chamalé, acusados del asesinato y violación de la niña Génesis Ixcajoc de siete años. Sin embargo, minutos después de que iniciara, el juez decidió suspenderla.

La audiencia estaba programada a desarrollarse en el juzgado segundo contra el delito de femicidio, ubicado en la zona 10. El Ministerio Público presentaría la investigación realizada en el caso.

La Fiscalía iba a presentar los indicios recabados, entre estos, lo hallado en la casa de los hermanos Chamalé durante los allanamientos realizados, así como los resultados del exámen de ADN que fue practicado a los acusados.

En esta audiencia, el juez iba a decidir si existen suficientes elementos para que los hermanos enfrenten juicio o no. La audiencia de etapa intermedia se realizará en julio próximo.

Los hermanos Chamalé quedaron ligados a proceso penal por el crimen contra la niña Génesis. (Foto: Soy502/Archivo)

Crimen indignante

La niña de 7 años, Génesis Anayeli Ixcajoc, fue reportada desaparecida por sus familiares el 1 de enero de 2023. La pequeña se encontraba jugando en un callejón a pocos metros de su casa, en Ciudad Peronia, Villa Nueva, cuando fue vista por última vez.

La familia activó una alerta Alba-Keneth para su búsqueda. Horas más tarde de ese mismo día, localizaron el cuerpo de la niña, estaba semi enterrado en una vivienda ubicada a pocos metros de su casa.

La vivienda es de los hermanos Chamalé, quienes fueron capturados acusados del crimen. En la audiencia de primera declaración que se desarrolló el 3 de enero, los hermanos quedaron ligados a proceso penal acusados de los delitos de asesinato, violación y plagio o secuestro.

Según la investigación preliminar del Ministerio Público, cuyos detalles se revelaron en la audiencia de primera declaración, uno de los hermanos Chamalé, Jairo, ingresó a la menor a su vivienda, ahí fue violada y posteriormente asesinada.

La fiscal que procesó la escena observó que la menor presentaba lesiones. "La doctora que realizó la necropsia observó al realizar hisopados fluidos, se cree que hubo una violación", dijo el MP.

Este acusado, confesó que había enterrado el cuerpo, pero aseguró que no la había asesinado. Dijo que solo había sido obligado a esconder el cuerpo.

"Me dijeron que no le hablara a nadie, que no viera el costal, me metieron la pistola en la boca. Me llevaron el costal hasta dentro, me dijeron que abriera el hoyo y que lo enterrara", narró el día de la primera declaración.