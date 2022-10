Hermanos Cúmez: "Ha sido una historia llena de ángeles en nuestro camino"

Finalmente y tras seis años de esfuerzo, los hermanos han recibido sus títulos al graduarse como Licenciados en Enfermería.

Mario y Carlos Daniel Cúmez han concluido con una etapa muy especial para ellos. En un acto muy emotivo que se ocurrió en la Universidad Panamericana, los hermanos llegaron acompañados de sus familiares para concluir un ciclo que ha tenido varias etapas, pero ha llegado a buen término.

Tras finalizar el acto, los hermanos hablaron sobre lo que sentían, ya que desde hace seis años, una foto cambió sus vidas. Mario Cúmez no ocultó su emoción y con lágrimas en los ojos relató todo lo que han atravesado hasta llegar a este día.

"Me pone muy melancólico, recuerdo que cuando salí de mi casa me dije a mí mismo 'tengo que lograr, conseguir mis metas', nunca pensé que muchos contribuyeran para lograr este sueño. Le doy gracias a Dios por darme la vida y por todas las personas que nos han apoyado", relató.

Olga Catalán, es una de las autoras de la historia que cambió la vida de los hermanos Cúmez Algua @soy_502 pic.twitter.com/bj5SjwHckU — Fredy Hernández (@FredyHSoy502) October 27, 2022

También contó lo que vivió los días que tenía que dejar su casa cuando decidió llegar a la ciudad de Guatemala.

"Yo decía que no extrañaba a mi familia porque algún día los voy a apoyar, pero por dentro los extrañaba mucho. Ellos están dentro de mi corazón. Mi meta es sacar a mi familia adelante. Yo vi ese cambio, tuve que salir y dejar muchas cosas, no creía lo que había aquí en la capital. Nunca pensé conocer a grandes personas que lograran este milagro, todo es gracias a Dios", resaltó Carlos.

Silvia Santisteban dice que toda esta historia se ha logrado debido al buen corazón de los guatemaltecos @soy_502 pic.twitter.com/4jHGeNn7UW — Fredy Hernández (@FredyHSoy502) October 27, 2022

Al finaliza su mensaje, Carlos agregó:

"Nunca pensé que iba a llegar a ser un licenciado en Enfermería, solo pensaba dar un paso y otro paso. Estoy muy orgulloso por mi familia. Si alguien me preguntara quiero ver tus palmas, reparé zapatos y las agujas que usaba se insertaban en la palma de mi mano. La única manera para sacarlas era cortar el tejido sin anestesia, no podrían creer esta historia", dijo.

"Podemos cumplir las metas, lo que nos proponemos. Tenemos que seguir, luchar y alcanzar lo que deseamos", concluyó.

Por aparte, Carlos Daniel Cúmez expuso su emoción:

"No puedo describirlo. Siempre me he querido superar, desde un inicio no teníamos los recursos necesarios. Quería cambia nuestro rumbo, tal vez nuestros orígenes eran diferentes, pero quería cambiar la historia de mi familia", señaló conmovido.

El nuevo licenciado relató que desde niños han tenido que superar adversidades.

"Recuerdo cada vez que asistía a la escuela, era discriminado siempre, pasaban muchas cosas, quería ser fuerte, no quería mostrar mis sentimientos con el fin de no dejar de estudiar. Debo continuar hasta llegar, me propuse metas y me acuerdo que quería alcanzar un futuro. Me olvidé de las injusticias.

(Foto: Wilder López/Soy502)

Desde niño empecé a trabajar, de lustrador, de vendedor de manía, pero quería perseverar. A veces quería descansar, pero no, mis sueños me insistían a continuar. No quería quedarme atrás, quería alcanzar una menta mayor. Trabajé duro, junto con mi hermano siempre ha sido increíble. Gracias a Dios todo ese cambio está ocurriendo, la universidad me ha proporcionado todas las herramientas para superarme", concluyó.

Ambos coincidieron en agradecer a las personas que los han apoyado en hasta cumplir este sueño.