La heroica madre ucraniana que protegió a su bebé de un bombardeo

Una madre ucraniana logró proteger a su hija después de que el edificio vecino fuera bombardeado. La bebé se encuentra ilesa, aunque la madre sufrió múltiples heridas, por lo que es atendida en el hospital.

Una madre cubrió a su bebé de un mes con su cuerpo mientras bombardeaban su casa en Kiev, según una publicación de Facebook del Hospital Nacional Infantil Especializado Ohmatdit, este viernes 18 de marzo. El niño resultó ileso, pero la madre sufrió múltiples heridas, según la publicación.

La madre y el padre del niño estaban en casa alimentando a su bebé en las primeras horas de la mañana cuando bombardearon su edificio. Escucharon los sonidos de los bombardeos durante toda la noche, cada vez más cerca, dijo el hospital.

“Cuando bajé al patio, vi que un proyectil había impactado en el jardín de infantes al lado de nuestra casa. Ya no había techo, ventanas ni puertas en las casas cercanas. Los escombros de vidrio volaron directamente sobre nosotros”, dice su esposo, según el hospital.

El padre fue tratado por raspaduras en la pierna y la madre fue operada por sus heridas. Una fotografía de la familia en el hospital muestra a Olga, la madre alimentando a su bebé mientras Dmytro, el padre observa.

Según el hospital, Olga cubrió al bebé con su cuerpo, salvando milagrosamente a su hija de las heridas.