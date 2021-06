Hija de Cristiano Ronaldo brinda un concierto durante la cena

La hija de cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez sorprendió a los seguidores de las personalidades al interpretar la canción de Frozen.

La pequeña fue captada en una comida familiar coreando "Let it go", el soundtrack de la famosa historia llevada a la pantalla grande por Disney.

Con mucho sentimiento, Alana Martina cantó a todo pulmón, cambiando un poco la letra de la melodía. mientras comía junto a su mamá.

La única hija biológica de Cristiano y Georgina vocalizó "Menico, menico" al momento que se escuchaba la frase en inglés "Let it go", haciendo reír a su madre.

"Noches de concierto e ilusión", escribió Rodríguez junto al clip.

Al parecer Alana es fanática de esta animación pues también luce una camiseta con su personaje.

No es primera vez que es grabada cantando, en otra ocasión Georgina la grabó mientras viajaban an auto cuando ella interpretaba una canción de cuna. Todo a punta a que la música podría ser su pasión al crecer.

Mira el tierno momento:

La otra ocasión en la que Alana cantó: