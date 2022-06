Hija de Elon Musk pide cambiarse el nombre para no tener que ver con el magnate

Hija de Elon Musk presentó solicitud para cambiarse el nombre y desligarse totalmente de su padre.

TE INTERESA: Elon Musk despedirá a 10 mil empleados de Tesla por temor a malos tiempos económicos

Una de las hijas de Elon Musk solicitó a un tribunal de California cambiar su nombre para ya no tener ninguna relación con su padre multimillonario.

Se trata de Xavier Alexander Musk, quien recientemente cumplió 18 años, y con esta petición busca también ser reconocida con su nueva identidad de género.

View this post on Instagram A post shared by @elonmusk

La joven solicita cambiarse el nombre a Vivian Jenna Wilson, dejando a un lado el apellido de su padre para emplear el de su progenitora, Justine Wilson.

"Yo no vivo ni deseo ser relacionada con mi padre biológico de ninguna manera", recalca le hija del magnate en los documentos presentados.

Aunque la petición fue hecha en abril, es hasta ahora que trasciende, sobre todo por los escándalos en los que su padre se ha visto envuelto con la compra en pausa de Twitter.

Ni ella, ni su padre han hablado

"Vivian" no lo ha comunicado públicamente. Sin embargo, el medio TMZ ha confirmado que la principal razón de la petición es: “identidad de género y el hecho de que ya no vivo ni deseo estar relacionado con mi padre biológico de ninguna manera o forma”.

Por el momento, Elon Musk tampoco se ha pronunciado ante la noticia. Lo que sí ha dejado ver en sus redes sociales es su postura hacia la comunidad transgénero, expresando que "los apoya, pero todos estos pronombres son una pesadilla estética".