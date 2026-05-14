Los novios que murieron tras sufrir un ataque armado

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Ambos cuerpos quedaron sobre el asfalto.

Una escena violenta se registró en San Marcos cuando una pareja de novios fue atacada a tiros mientras se desplazaba en su motocicleta.

De acuerdo con el reporte preliminar, dos hombres que también viajaban en un vehículo similar los interceptaron y les acertaron varios disparos.

Vecinos alertaron a los Bomberos Municipales Departamentales, quienes al llegar localizaron ambos cuerpos sin vida sobre la calle.

Las víctimas fueron identificadas como Aníbal Barrios, de 25 años, originario de la colonia 2 de Marzo, y Karla Eugenia Vega, de aproximadamente 28, residente de colonia Nuevos Horizontes.

Testigos afirman que la moto en la que viajaban los fallecidos fue retirada del lugar por familiares, antes de que llegaran las autoridades.

Karla Eugenia Vega viajaba como acompañante en la motocicleta. (Rudy López/colaborador)

Aníbal Barrios habría sido el objetivo principal del ataque. (Foto: Rudy López/colaborador)

Hipótesis

Según la investigación preliminar, los atacantes huyeron del lugar inmediatamente después de ver caer a la pareja.

No se descarta que el ataque haya estado dirigido específicamente contra el hombre.

Se realizó el procesamiento de la escena para iniciar la investigación del doble homicidio, señaló el Ministerio Público.