Ligan a proceso a extranjero señalado de asesinar e incinerar a su esposa

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El hecho criminal sucedió luego de una discusión en la que el sindicado le disparó a la víctima.

EN CONTEXTO: Extranjero es señalado de asesinar e incinerar a su propia esposa

El Ministerio Público informó que, el Juzgado de Primera Instancia Penal y Narcoactividad de Turno de Chiquimula ligó a proceso penal y envió a prisión preventiva a Jason Elías Ramírez Pérez, de 28 años, por el delito de asesinato.

Este hombre de nacionalidad hondureña, habría asesinado a su propia esposa el pasado viernes 8 de mayo, según se ha determinado en las investigaciones realizadas por las autoridades.

El crimen se perpetró cuando la víctima se encontraba en un inmueble ubicado en la colonia Las Brisas, barrio El Molino, en Chiquimula, en donde ambos discutieron, por lo que el sindicado le disparó y le ocasionó la muerte.

Luego de cometer el hecho, el sindicado trasladó el cuerpo de la víctima a un basurero ubicado en la aldea Vega Arriba, de esa misma localidad, donde intentó incinerarlo. El cuerpo fue encontrado un día después del crimen.

Ramírez Pérez fue detenido el pasado lunes 11 en el barrio El Molino, mientras se conducía en un vehículo de dos ruedas que contaba con reporte de robo desde el 3 de diciembre de 2025, según indicó la Policía Nacional Civil (PNC).