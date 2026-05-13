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IFC invierte en BAC Guatemala para apoyar a mipymes, generando más empleos en el país

  • Por Redacción comercial
13 de mayo de 2026, 17:51
(Fotografía cortesía: BAC Guatemala)

(Fotografía cortesía: BAC Guatemala)

La Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, anunció una innovadora inversión en BAC Guatemala, con el objetivo de ampliar el acceso al crédito para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), fortalecer las finanzas sostenibles y crear puestos de trabajo.

El paquete de financiamiento de IFC, que contempla un préstamo de largo plazo de 200 millones de dólares y una línea de comercio exterior de 30 millones de dólares, le permitirá a BAC Guatemala expandir su cartera de créditos para pequeños negocios, contribuyendo a la generación de hasta 52 mil empleos directos, indirectos e inducidos.

Asimismo, la operación promoverá la resiliencia a nivel nacional al impulsar el financiamiento de construcciones sostenibles y la eficiencia en el uso de recursos.

Esta alianza con IFC se alinea con este objetivo y nos permite continuar impulsando oportunidades de crecimiento y potenciando la inclusión financiera en el país
Juan Maldonado
, vicepresidente de Relaciones Institucionales y Gobierno Corporativo de BAC Guatemala.

Esta primera transacción de IFC con BAC Guatemala constituye la tercera con BAC en Centroamérica desde 2025, tras las inversiones en El Salvador y Costa Rica. Como parte del acuerdo, IFC asesorará al banco en el diseño de productos financieros dirigidos específicamente a las mipymes.

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IFC iniverte en BAC Guatemala (Fotografía cortesía: BAC Guatemala)

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