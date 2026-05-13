IFC invierte en BAC Guatemala para apoyar a mipymes, generando más empleos en el país

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La Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, anunció una innovadora inversión en BAC Guatemala, con el objetivo de ampliar el acceso al crédito para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), fortalecer las finanzas sostenibles y crear puestos de trabajo.

El paquete de financiamiento de IFC, que contempla un préstamo de largo plazo de 200 millones de dólares y una línea de comercio exterior de 30 millones de dólares, le permitirá a BAC Guatemala expandir su cartera de créditos para pequeños negocios, contribuyendo a la generación de hasta 52 mil empleos directos, indirectos e inducidos.

Asimismo, la operación promoverá la resiliencia a nivel nacional al impulsar el financiamiento de construcciones sostenibles y la eficiencia en el uso de recursos.

“ Esta alianza con IFC se alinea con este objetivo y nos permite continuar impulsando oportunidades de crecimiento y potenciando la inclusión financiera en el país ” Juan Maldonado , vicepresidente de Relaciones Institucionales y Gobierno Corporativo de BAC Guatemala.

Esta primera transacción de IFC con BAC Guatemala constituye la tercera con BAC en Centroamérica desde 2025, tras las inversiones en El Salvador y Costa Rica. Como parte del acuerdo, IFC asesorará al banco en el diseño de productos financieros dirigidos específicamente a las mipymes.