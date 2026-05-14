Baldetti no obtiene arresto domiciliario en caso Agua Mágica

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Declaran sin lugar la petición de la defensa de Roxana Baldetti para retirar las medidas de coerción de prisión, por supuestos padecimientos de salud y atención médica.

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El Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo C rechazó la solicitud presentada por la defensa de la exvicepresidenta Roxana Baldetti para revocar las medidas de coerción de prisión preventiva, bajo el argumento de supuestos padecimientos de salud y necesidad de atención médica.

El tribunal, presidido por la jueza Rosa Carolina González, declaró sin lugar la revisión de medidas de coerción a favor de la exfuncionaria dentro del caso conocido como "Agua Mágica".

En su resolución, el órgano jurisdiccional expresó que la solicitud de revisión se fundamentó en una supuesta variación de las condiciones; sin embargo, señaló que dicha variación no puede sustentarse en hechos que ya fueron valorados previamente.

Asimismo, explicó que a Baldetti no se le ha vulnerado su derecho a la salud, toda vez que cuenta con permisos especiales para asistir a centros de salud y recibir atención médica, además de encontrarse bajo tratamiento médico. Por ello, el tribunal concluyó que persiste el peligro procesal y, en consecuencia, declaró sin lugar la petición planteada por la defensa.

Por último, agregó que la exvicepresidenta deberá permanecer bajo las mismas condiciones en las que actualmente se encuentra.

Baldetti fue acusada de fraude en la compra del "agua mágica" para sanear el Lago de Amatitlán. (Foto: Archivo/Soy502)

Tribunal

Ante el argumento de la defensa de que la exvicepresidenta ha guardado prisión por un tiempo prolongado, la juzgadora recordó que ya existe una sentencia emitida por este mismo órgano jurisdiccional en octubre de 2018.

Respecto al derecho a la salud señalado por la defensa, también indicó que la judicatura ha garantizado la atención médica de Baldetti Elías, ya que constantemente se ha requerido información al centro de detención donde permanece recluida para conocer las condiciones en las que se encuentra.

Además, aclaró que la privada de libertad cuenta con permisos especiales para ser trasladada por el Sistema Penitenciario a la residencia registrada, donde recibe el tratamiento médico indicado.

Con ello, indicó que la procesada asiste todos los lunes, desde marzo de 2023, y además tiene autorización para permanecer en su residencia un fin de semana cada 15 días, por lo que afirmó que nunca se le ha impedido asistir a un centro de salud y recibir atención médica.

Baldetti durante una comparescencia en la Torre de Tribunales. (Foto: Archivo/Soy502)

Medida

Durante la audiencia, la defensa de la exvicepresidenta argumentó que la procesada presenta problemas de salud que requieren atención especializada y denunció el uso excesivo de la prisión preventiva.

Por su parte, el Ministerio Público manifestó su oposición a la petición presentada por la defensa, al considerar improcedente el retiro de la medida de coerción que actualmente pesa sobre Baldetti.

El caso

"Agua Mágica" es el caso por el cual la exvicepresidenta Roxana Baldetti fue condenada en octubre de 2018, tras establecerse un fraude millonario relacionado con la adjudicación de un proyecto destinado a limpiar el Lago de Amatitlán.

Posteriormente, se determinó que la fórmula que sería utilizada para el saneamiento consistía en agua con sal y cloro, adjudicada a una empresa israelí.

Por este caso, Baldetti fue condenada por los delitos de fraude, asociación ilícita y tráfico de influencias, y se le impuso una pena de 15 años y seis meses de prisión.