Hija del narcotraficante "Mencho" pide piedad a través de cartas

Oseguera González fue sentenciada 30 meses de cárcel en los Estados Unidos, luego de declararse culpable del delito de manejo de operaciones financieras relacionadas al cártel que dirige su padre.

Jessica Johanna Oseguera González, hija del líder del cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, pidió clemencia y reducir su sentencia a través de varias cartas donde asegura que está arrepentida.

Sin embargo, ella ha buscado reducir su sentencia enviándole cartas a la jueza Beryl A. Howell en donde pide piedad.

La hija del "Mencho" aceptó su "completa responsabilidad" y dijo estar "arrepentida" de los hechos que cometió, pues es una de las "experiencias más duras" de su vida, debido a que está separada de sus hijos.

"Es por eso que hoy pido perdón y sin ninguna duda me arrepiento", manifestó en una de sus cartas, en la que también aseguró que "nadie más habla español" en el lugar donde se encuentra y que ha tenido problemas en la tiroides por el estrés.

"Debido a la pandemia, por más de un año, hemos estado en aislamiento por 23 horas al día, ya que tenemos sólo una hora fuera de nuestras celdas" y ha tenido dificultades hasta para "limarse las uñas" pues debe hacerlo en la orilla de su cama, donde aseguró no pudo cambiar las sábanas por un largo tiempo.

Las cartas fueron obtenidas por el periodista Ángel Hernández. En ellas se lee que ha "tratado de mantenerse ocupada, pero hay muchas veces que me quebranto. Me encuentro hablándole a mis fotografías y conmigo misma".

También aseguró: "Sé que he cometido un error, pero he aprendido del mismo y nunca lo repetiré... me siento apenada y siento que le he fallado a mi madre y a mis hijos porque ocasioné nuestra separación".

Mamá pide piedad

Junto a su hija, Rosalinda González Valencia, también escribió una enorme carta en favor de Oseguera González, en ella aseguró que la mujer es "muy buena y responsable" y que para una Navidad "se dedicó a colectar dinero de amistades para comprar bicicletas y juguetes para los niños de una colonia muy necesitada".

González Valencia también fue detenida en 2018 acusada de lavado de dinero y delincuencia organizada, pero le permitieron salir bajo fianza.

"Jessica nos hace mucha falta... le pido de todo corazón que sea justa en la sentencia de mi hija", manifestó.

El cártel Jalisco Nueva Generación es considerado uno de los más peligrosos en México. Se dedica al tráfico de droga y armas. Se inició como un grupo de choque conocido como "Los Mata Zetas", pero se independizaron y desde 2010 han sido liderados por Nemesio Oseguera.