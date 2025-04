Hija de Rubby Pérez confirmaría su causa de muerte

-

En una entrevista durante un homenaje de Rubby Pérez, su hija Zulinka Pérez contó que fue testigo de cuál fue la causa de muerte de su padre.

"Vi cuando le cayó la viga encima y me lo aplastó... ya no vi a mi padre más", dijo a la reportera que la abordó para que describiera lo ocurrido.

"Todo fue tan rápido, en un abrir y cerrar de ojos, no me dio tiempo de sostener a mi papá, de agarrarlo, todo le cayó encima y ya no lo vi más, estamos destrozados, no lo esperamos por eso duele más", agregó.

TE PUEDE INTERESAR: Desde otro ángulo: así colapsó el techo en pleno concierto de Rubby Pérez

Esto ocurrió a solo meses de la muerte de la esposa de Rubby Pérez. "Mi mamá partió hace un año por cáncer, pero estaba luchando por ella... Pero ya lo esperábamos [su muerte], la de mi papá no".

Doce personas murieron y múltiples resultaron heridos cuando se desplomó el techo de la famosa discoteca Jet- Set de República Dominicana durante la presentación del famoso merengue Rubby Pérez.



Según varios medios locales, su manejador Fernando Soto reveló que el artista aún… pic.twitter.com/eyIKY3E0KQ — Molusco (@Moluskein) April 8, 2025

La cantante recordó el momento en que el techo de la discoteca Jet Set le cayó encima a su padre: "Hay un tema que se llama de 'Color de rosa' y lo estaban pidiendo en el público y le dije que no podía cantar porque estaba recién operada, papi me dijo que me quedara desde mi micrófono, me cuidó hasta el último momento", agregó.

TE PUEDE GUSTAR: La última vez que Rubby Pérez cantó "Volveré"

En un podcast una persona cercana a los rescatistas afirmó cómo encontraron el cuerpo. Ellos explicaron que el merenguero estaba prensado a una viga, aunque aún no han dado la causa de muerte de manera oficial.

Foto: AFP.

La tragedia en el Jet Set

Como todas las semanas, la discoteca llevaba grandes artistas para celebrar los "lunes de merengue" con orquestas en vivo y grandes representantes del género. Habían pasado 3 años desde que Rubby Pérez no pisaba este escenario hasta su encuentro mortal.

Foto: Oficial.

El lugar era el encuentro de personas de influencia en República Dominicana como empresarios, políticos y artistas. Entre las personas del público que asistieron tanto por amistad como por admiración estaban los exbeisbolistas de la MLB Octavio Dotel y Tony Blanco, la gobernadora Nesly Cruz y la trabajadora de la Embajada de Guatemala, Yokairy Gloribel Pujols Martínez.

MIRA: