Hijo del alcalde de Ciudad Vieja es víctima de ataque armado (video)

El hijo del funcionario fue atacado junto a otros amigos.
Durante la madrugada del sábado 6 de diciembre, se reportó que fue herido de bala Federico Bethancourt López, hijo del alcalde municipal del municipio Ciudad Vieja, Sacatepéquez, Federico Bethancourt Sánchez.
De acuerdo con la información preliminar, el vehículo donde viajaba el joven fue interceptado por un hombre que aparentemente se había molestado por las luces del vehículo, con amenazas se inició acercando al vehículo, que iniciaba a salir del lugar, cuando saca una pistola y comenzó a disparar.
El joven fue trasladado al Hospital de Antigua Guatemala con heridas de gravedad.
Las autoridades comenzaron la búsqueda del responsable.