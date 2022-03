¡Un héroe! Hijo de Consuelo Duval salva a niños atrapados tras fuerte accidente

Mich Duval, hijo de Consuelo Duval realizó un acto heroico que quedó grabado en video.

El famoso sacó a dos niños que se encontraban atrapados en un vehículo luego de un accidente.

Los videos circulan en redes sociales y llegaron a la famosa comediante, quien los compartió a través de sus cuentas oficiales.

Mich Duval colaboró salvando vidas. (Foto: Instagram)

En el video se aprecia a dos hombres arriba de un auto volcado como resultado de un percance vial en la Ciudad de México. Uno de ellos era el actor, que se detuvo para colaborar en el rescate.

Ambos abrieron la puerta del conductor para sacar a las personas atrapadas.

Las víctimas eran un pequeño y a una bebé junto con su madre que pedían ayuda.

(Foto: Oficial)

Consuelo contó lo ocurrido en redes sociales

"No entendía muy bien por qué me habían mandado estos videos, debo confesar que se me hundió la panza… Lo primero que sentí fue mucha gratitud al ver a esos dos héroes que detuvieron su camino para rescatar a las víctimas del accidente, vi como el muchachito (flexible) rescató a una princesa ilesa y a un pequeñito ileso. ¡Gracias a Dios no hubo heridos!, cuando leí el texto que acompañaba a estos videos...¡hasta me mareé!. 'Dale las gracias a tu hijo por rescatar a esos pequeños', decía y sí, ¡es mi hijo!, no me sorprende papalito, desde que naciste has sido un héroe".

Michel Dussauge, mejor conocido como Michel Duval, es un actor, cantante, compositor y modelo mexicano​​. Ha sido parte de series como "Último año" y "Señora Acero".