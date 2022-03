Así lucía Oscar Isaac cuando era niño y protagonizó su "primera película"

Entre risas y sketches Oscar Isaac reveló datos de su vida como nunca antes en el programa "Saturday Night Live", donde el actor mostró tomas de una película que creó con su mejor amigo.

El actor contó en el monólogo que presentó en SNL que siempre le gustó el cine y que cuando era niño creó un film con un compañero, grabado con una cámara casera.

"Estoy emocionado, me uno al Universo Marvel con 'Moon Knight', este es un gran momento, desde la primera película en la que actué que se llamó 'The Avenger', no "The Avengers", que fue un éxito de taquIlla, esta era 'The Avenger', una película que escribí, dirigí y protagonicé cuando tenía 10 años, fue grabada en el jardín trasero de mi amigo Bruce Ferguson, en nuestra ciudad en Miami, Florida, yo hacía el papel de un ninja asesino, entrenando para pelear con mi enemigo, de hecho tenemos un video real", explicó mientras mostró las imágenes.

"The Avenger" era el nombre de la película que Oscar Isaac hizo a los 10 años. (Foto: SNL)

En el clip, Oscar es un pequeño que ya llevaba la actuación en las venas.

"Allí estoy, perdiendo mi equilibrio y... ¡perfecta edición! entrené meses para esto", dijo mientras en el material Oscar practica artes marciales.

Oscar era un ninja que se preparaba para luchar con sus enemigos. (Foto: SNL)

"Es mejor que "The Avengers" y con la mitad del presupuesto, solo $100 mil", dijo entre risas.

"Me lo tomé muy enserio, quizá muy en serio como en esta escena donde estoy actuando con el corazón en la mano", dijo mientras hay un momento de tensión y pelea en la trama.

"...Y ahí aparece el papá de mi amigo limpiando la piscina, ¡una bulla para el señor Ferguson! y ¡una bulla para Bruce!, él está en casa viendo y no tenía idea de que nuestra película iba a estar en SNL, de hecho tuve que firmar un contrato para mostrarla, ¡es verdad!, ahora "The Avenger" le pertenece a NBC Universal, ¡próximamente! este otoño".

(Foto: SNL)

Por último mostró el clímax de la historia: "Tengo otro clip, esta es una escena conmigo mismo donde represento ambas partes, ¡compromiso total desde el inicio!".

(Foto: SNL)

(SNL)

La razón para mostrar su material

El actor de origen guatemalteco explicó: "Se preguntarán: '¿Oscar por qué usaste tu monólogo para mostrar tus videos caseros?' y la razón es... porque es importante motivar a los niños a ser raros, porque de vez en cuando uno de esos raros crecerá y será anfitrión de SNL", dijo acompañado del aplauso del público.

(Foto: SNL)

MIRA LAS MOTIVADORAS ESCENAS: