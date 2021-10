Hijo de reconocido periodista interrumpe una entrevista con gracioso baile

El pequeño sorprendió al aparecer en vivo, realizando todo tipo de gestos, mientras su padre sostenía una importante entrevista para un programa de televisión.

Jacob Funk Kirkegaard, un reconocido presentador del German Marshall Fund, estaba siendo entrevistado en vivo por el canal Bloomberg y mientras se encontraba analizando los efectos de un tema económico sucedió algo inusual.

En medio de la importante charla periodística y de manera repentina su pequeño hijo apareció detrás de él bailando, saltando y haciendo gestos graciosos, lo cual sorprendió a la audiencia y a los entrevistadores del periodista.

Reacciones

Las imágenes muestran la inocencia del niño que sin duda alguna se divirtió por un momento y aunque su padre se dio cuenta de lo que sucedía, guardó la cordura y continúo explicando su postura respecto a la temática.

Ante el divertido suceso, el entrevistador de Jacob intervino en manera de broma para calmar el vergonzoso momento que pudo haber pasado y le sacó una risa.

El video que se viralizó en redes sociales ha causado todo tipo de reacciones, sobre todo de aquellos usuarios que manifestaron ternura.

Desde que se originó la pandemia del Covid-19 estas situaciones ha ocurrido en varias partes del mundo.

Mira aquí el video