Hijo de Schwarzenegger rinde homenaje a su mamá guatemalteca

Joseph Baena, hijo del actor y exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger, rindió un homenaje a su mamá, la guatemalteca, Mildred Baena, por el Día de la Madre.

Aunque la festividad se conmemora en Guatemala el 10 de mayo, en Estados Unidos se celebra el primer domingo de mayo, por lo que muchas madres ya fueron homenajeadas.

Joseph Baena no dejó pasar la oportunidad y publicó en su cuenta de Instagram una fotografía de en la que aparece de niño junto a su mamá y su hermanastro, con la inscripción "Happy Mother's Day!".

También publicó otra más, en la que aparece cocinando con su progenitora, quien se ha desempeñado como chef.

Baena es el hijo menor de Schwarzenegger y Mildred Baena, quien trabajaba como ama de llaves de la familia del actor, con quien sostuvo un romance. Joseph nació una semana después de su medio hermano, Christopher.

Nadie se percató de lo sucedido, pero mientras avanzaban los años, Joseph cada vez se parecía más a su padre, por lo que la exesposa del actor lo confrontó y este le confesó lo sucedido. A los pocos meses, la pareja se divorció.

Schwarzenegger mantiene una relación con su hijo y lo ha acompañado en momentos importantes de su vida.