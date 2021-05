La historia del bailarín de danza clásica que ahora vende helados

Ever Nicolau, era un bailarín de danza clásica que se quedó sin empleo tras la pandemia ya hora vende helados en la ciudad capital.

El Covid-19 ha cambiado la vida a miles de familias. Una de ellas ha sido la de Ever Nicolau, un bailarín de danza clásica que perdió su trabajo durante la pandemia y terminó trabajando como heladero.

Ever llamó la atención de la politóloga Karim Corzo, quien grabó un video y lo publicó en sus redes sociales, debido a que el joven se hace acompañar de sus dos hijos para vender helados con una carretilla.

Soy502 contactó al joven, quien aseguró que cuenta con dos bachilleratos uno en Ciencias y Letras y otro con Especialización en Danza Clásica.

Desde 2015 bailó en la Compañía de Danza de la Municipalidad Capitalina pero, a principios de 2020 perdió su trabajo. "Ganaba el salario mínimo, pero nos alcanzaba. Mi esposa no trabajaba y se encargaba de los nenes, porque están muy pequeños, ahora los dos tenemos que salir, porque no nos alcanza", dijo.

Ever ha participado en obras como Aladino, Pedro y el Lobo, Juan Salvador Gaviota, El Casca Nueves y Paquita.

Ever Nicolau ha participado en varias obras de danza, pero al inicio de la pandemia se quedó sin trabajo. (Foto: Facebok Ever Nick)

Ahora empuja una carretilla de helados con uno de sus hijos en la espalda (casi dos años) y el otro sobre la carreta (3), pues no tienen dónde dejarlos.

AYUDA un joven papá vende helados junto a dos bebés de 2 y 3 añitos su nombre es Eber y espero que muchos corazones ayuden a esta linda familia FAVOR RT @Goyodeleon @lanegrisgt @alejosbotran pic.twitter.com/MXGzI8p9b3 — Karim Corzo (@KarimCorzo) May 13, 2021

Dejó la danza por la venta

Según Ever, cuando salió de la Municipalidad, le ofrecieron trabajo en el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat). Comenzó a realizar los trámites correspondientes, pero cuando estaba por culminarlos, el presidente Alejandro Giammattei suspendió las contrataciones en el Gobierno y ya no continuaron el proceso.

"Busqué en otras compañías, pero por el confinamiento y las restricciones para los artistas, nadie está contratando. Me ofrecieron una plaza en Costa Rica, pero tampoco se podía viajar. Ahora ya no tengo dinero para renovar mis papeles, más porque me asaltaron y me robaron muchas cosas", narró.

Comenzó a trabajar de mensajero y no le estaba yendo tan mal. Su esposa continuaba en la casa, pero la motocicleta se les arruinó y volvieron a perder todo.

"Tuvimos que improvisar y empezamos a vender muchas cosas, pero no lográbamos cubrir todos nuestros gastos, así que desde hace casi tres meses comencé con la carreta de helados. No me quejo, pero necesitamos algo más estable, para que mis hijos estén seguros en la casa con su mamá", dijo.

Ever busca ayuda. Necesita trabajar. Para contactarlo puede hacerse a través de su correo electrónico evernicolay@gmail.com o en la página de Facebook Ever Nick.