Barbero viajará por el país cortando cabello gratis "para cambiar vidas"

Un joven emprendedor busca ofrecer cortes de cabello gratuitos a los guatemaltecos que han sido más dañados por la pandemia y a quienes no tienen los recursos para realizarse un corte, pero luchan todos los días por salir adelante, dice.

Un minibús modificado podría convertirse en la oportunidad para cambiar no solo la imagen, sino la vida de muchas personas, luego de que un emprendedor tomara la iniciativa de viajar por el país para realizar cortes de cabello gratis a las personas que no tengan los recursos para pagarlo.

"Yo he estado en situaciones difíciles y sé que a veces no se tiene ni para un corte de cabello, por lo que tomé la decisión de transformar un van en una barber truck", manifestó Pepe Barbero.

Pero, este no es el primer vehículo que transforma. De hecho, intentó hacerlo en dos oportunidades anteriores, sin éxito. Pese a ello, no declinó y logró su sueño, el cual iniciará el próximo martes 11 de mayo, cuando empezará con los cortes de cabello.

Pepe dice que llegará a los barrios con mayores necesidades económicas de la capital, pero su intención es viajar por todo el país. Los lugares en donde estará, serán publicados en sus redes sociales de Facebook y de Instagram.

La idea es que la "Barber Truck" sea permanente, aunque viajará según sus posibilidades económicas y de tiempo. "La diseñé para que sea por toda la vida y que lleve solidaridad y luz en medio de tanta oscuridad", detalló.

El emprendedor viajará por el país ofreciendo cortes de cabello gratis a personas de escasos recursos. (Foto: Pepe Barbero)

Pepe Barbero es el impulsor de este proyecto. Actualmente, tiene una academia de barberos y mujeres que también se dedican a ese oficio -Ladies Barber-, en donde forma profesionales en el cuidado del cabello. De allí, indica que saldrá el financiamiento para llevar a cabo este proyecto, aunque no está cerrado a las personas que deseen colaborar.

"Esta iniciativa no es con fines de lucro, pero si alguien de buen corazón quiere poner 50 quetzales para la gasolina, no le diremos que no y puede comunicarse conmigo a través de las redes sociales", manifestó.

El joven emprendedor quiere llegar a las personas que han sido más dañadas por la pandemia, a quienes no tienen en este momento los recursos para realizarse un corte, y los que luchan todos los días por salir adelante, dice.

"Estamos pensando en niños de escasos recursos, en aquellos que están en los semáforos, en los hogares de ancianos o tal vez en algún hospital, donde hay personas que reciben un tratamiento médico, así como a los barrios con más necesidades", detalló.

Los cortes serán gratuitos y las personas solo tienen que estar atentos de los lugares que visitará la "Barber Truck", a través de las redes sociales.

"No busco aplausos, pero esperaría que cualquier persona que desee lo replique, porque muchas veces esperamos que otros resuelvan nuestras situaciones, cuando somos nosotros mismos quienes podemos hacerlo y cambiar el país con amor y solidaridad", manifestó.