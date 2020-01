Historia de la tragedia en Hogar Seguro está nominada al Oscar

La tragedia en la que murieron calcinadas 41 niñas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, ocurrida un 8 de marzo de 2017, inspiró un cortometraje que fue nominado a los premios Oscar 2020.

La Academia de las Artes Escénicas de Estados Unidos nominó a un premio Oscar a "Saria" un intenso cortometraje que narra la vida y los abusos en una casa hogar en Guatemala.

“Saria”, es un filme dirigido por Brayan Buckley. Está basado en hechos reales y centra la historia en el drama de dos hermanas que escaparon del hogar estatal guatemalteco donde sufrían abusos y violencia.

El director comentó a "El Diario de Chihuahua" que es fundamental que las personas conozcan la realidad que sufren niños, tanto en las fronteras mexicanas como en Centroamérica.

En el cortometraje participan niñas que pertenecen a una casa hogar en México.

El caso de la tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción mantiene en proceso penal a varias personas que incluyen a exfuncionarios de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, agentes de la Policía Nacional Civil, una juez y empleados del recinto.

*Con información de El Diario de Chihuahua