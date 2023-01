Aceptó el reto de quitarse el maquillaje y al verla al natural, el novio huyó (video)

Una joven aceptó desmaquillarse a cambio de un premio en efectivo y su novio, que la acompañaba en ese momento, la abandonó.

Una mujer fue abordada para cumplir un reto que consistía en desmaquillarse completo por 2 mil pesos mexicanos (un aproximado de Q835).

El suceso ocurrió en un centro comercial de una ciudad en México. "Ofrecí dinero por desmaquillarse en la calle. Final inesperado", escribió la creadora de contenido Lupita Anaya quien subió el clip.

La mujer aceptó algunas toallitas desmaquillantes para limpiarse el rostro mientras su novio observaba.

Al quedar con el rostro natural, su novio se desencajó se fue del lugar.

"¿Y Christian? ¡mi pareja!, no me digas que se fue. ¿me dejó porque me desmaquille?'", dijo la joven.

"No se pasen, ¡ya sabía yo! reto cumplido y soltera nueva", expresó colocándose la mano en los ojos.

"No me digas eso, me vas a hacer sentir culpable", dijo la encargada del reto. Los comentarios no se hicieron esperar.

"Seguro era casado", "Tipos así no valen la pena" y "salgamos más al natural", fueron algunos de los comentarios que se leen.

MIRA EL VIDEO: