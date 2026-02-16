Hombre es asesinado en el interior de un balneario

El crimen se registró este domingo en un centro turístico de la localidad.
Un hombre murió tras ser atacado con arma blanca, en el interior de un balneario ubicado en San Pedro Ayampuc.
Bomberos Voluntarios fueron alertados inmediatamente tras el violento hecho, pero tras su llegada constataron que la víctima ya no contaba con signos vitales.
Familiares también acudieron al lugar e identificaron al fallecido como: Edgar Fabián Pérez Peña, de 37 años.
De momento se desconoce qué produjo este ataque con arma, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes para los trámites de rigor, agregó el cuerpo de bomberos.