Hombre ataca a balazos a otro sujeto en un gimnasio de Costa Rica (video)

La víctima tenía un mes de haber ingresado al gimnasio.

Un hombre fue atacado a tiros mientras realizaba su rutina de ejercicios en un gimnasio de Costa Rica.

Decenas de personas estaban entrenando cuando un "gatillero" con casco de motocicleta entró al lugar, buscó a su objetivo y le disparó en reiteradas ocasiones.

El fallecido presentó heridas de arma de fuego en la cara, espalda y garganta.

Luego del ataque, el sujeto salió corriendo y se dio a la fuga.

Mira aquí el video:

Continúa la Guerra de Pandillas por Droga en Cartago. #Gimnasio @VITAFUERTE pic.twitter.com/1yHPnsqWLK — Policia Costarricense (@PoliciaCostarri) February 10, 2026

La víctima de fue identificada como Jeffrey Araya Achío, de 34 años, quien tenía un mes de haber iniciado en este lugar, según contaron testigos.

Él había estado en prisión por delitos de los cuales terminó su condena entre el año 2022-2023. Era una persona que en su momento había sido convicto y que ahora estaba en libertad.