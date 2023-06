Hombre se subió al escenario y tiró la corona en pleno concurso de belleza (video)

-

Tremendo altercado opacó un importante concurso de belleza cuando la pareja de una de las candidatas subió al escenario, tomó la corona y la lanzó por el aire en plena final.

Durante la final de la gala de Miss Gay Mato Grosso 2023 en Brasil el pasado 27 de mayo, dos finalistas esperaban saber quién sería la ganadora, al escuchar el resultado el esposo de una de las participantes se enojó, subió al escenario, arrebató la corona y la tiró con fuerza.

Después de esto tomó del brazo a la concursante que no fue favorecida y la bajó del escenario, no sin antes, recoger la tiara y azotarla de nuevo. Los organizadores trataron de calmar a la persona que armó el conflicto sin éxito.

Foto: Captura de pantalla.

En los medios brasileños se supo que el esposo de la concursante Nathally Becker, Miss Cuiabá, reaccionó de manera violenta pues no estuvo de acuerdo con la decisión de coronar a Emanuelly Belini, Miss Várzea Grande.

Según el equipo legal del evento tomarán acciones legales respecto a lo ocurrido: "Ratificamos la elección hecha por el jurado del certamen y nos solidarizamos con la Miss electa, así como con la Miss que quedó en 2do lugar, ya que no responde a actitudes erróneas de terceros", explicaron los directivos de Miss Gay Mato Grosso 2023.