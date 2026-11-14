Hombre fallecido cerca del Hospital Roosevelt tenía brazalete médico

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Hombre hallado sin vida frente al Hospital Roosevelt tenía brazalete médico y un catéter en el brazo, según bomberos.

EN CONTEXTO: Localizan a hombre sin vida y sin ropa cerca del hospital Roosevelt

Un hombre fue localizado sin vida sobre la vía pública en las inmediaciones del Hospital Roosevelt, en la zona 11, la madrugada de este sábado 13 de noviembre.

De acuerdo con el reporte de los socorristas, la víctima portaba un brazalete de identificación hospitalaria y un catéter en uno de sus brazos.

El hallazgo fue reportado por varios conductores que transitaban por el sector y alertaron a los Bomberos Voluntarios.

Al llegar al lugar y evaluar al individuo, los paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que dieron aviso a la Policía Nacional Civil (PNC) y al Ministerio Público (MP) para iniciar las diligencias de ley.

El hecho ocurrió la madrugada del viernes 13 de noviembre, pero fue hasta este sábado que el video se difundió en las redes sociales.

El hombre quedó tendido sobre la vía pública, reportaron las autoridades. (Foto: Bomberos Voluntarios)

El hallazgo del catéter y la escena

Durante la inspección preliminar, los bomberos observaron que el hombre tenía colocado un brazalete médico y una vía intravenosa (catéter) en un brazo. Según la evaluación en el sitio, el fallecido habría intentado retirarse el dispositivo por su cuenta sin lograrlo, lo que provocó un sangrado en el lugar donde finalmente perdió la vida.

Difusión en redes sociales e hipótesis del caso

El caso cobró relevancia luego de que el creador de contenido Genry Mejía difundiera en sus redes sociales un video grabado por automovilistas que encontraron al hombre tendido sobre la banqueta.

Localizan hombre sin vida cerca del hospital Roosevelt Video: Genry Mejia https://t.co/KvroHNwyb3 — Videoteca_gt (@Videoteca_gt) November 14, 2026

Aunque inicialmente circuló la hipótesis de que el hombre pudo haber sido víctima de un asalto, el hallazgo de los insumos médicos abre otras líneas de investigación.

Serán los fiscales del MP y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) quienes determinen la causa exacta de muerte y su identidad.

Aclaran suceso

El departamento de Comunicación Social del Hospital Roosevelt confirmó a Soy502 que el hombre fue trasladado hacia ese centro de atención el 12 de noviembre.

El paciente ingresó al centro asistencial el 12 de noviembre, a las 18:05 horas, trasladado por la ambulancia A-67 de Bomberos Municipales, procedente de la 9a. calle y avenida Hincapié, zona 13.

El sujeto presuntamente había sido víctima de un hecho de tránsito, al ser atropellado por un motociclista. A su ingreso a la emergencia presentaba alteración del estado de conciencia.

Debido a que no portaba documentos de identificación personal ni se contaba con un registro hospitalario previo que permitiera establecer su identidad, se le asignó el número de expediente XX2026381 correspondiente al procedimiento institucional para el registro de pacientes no identificados.

"El paciente recibió atención y evaluación médica. Sin embargo, durante su permanencia en el centro asistencial manifestó reiteradamente su negativa a continuar dentro de las instalaciones hospitalarias", añaden las autoridades.

Se constató que a las 20:00 horas el paciente había abandonado las instalaciones por decisión propia, sin autorización del personal médico y evadiendo los controles de seguridad del centro asistencial.