Localizan a hombre sin vida y sin ropa cerca del Hospital Roosevelt

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Hallan a un hombre fallecido y sin ropa frente al Hospital Roosevelt, zona 11. Bomberos Voluntarios atendieron el caso.

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Un hombre fue localizado sin vida y sin ropa sobre la vía pública en las inmediaciones del Hospital Roosevelt, en la zona 11, la madrugada de este sábado 13 de noviembre.

El hallazgo fue reportado inicialmente por conductores que transitaban por el sector y documentado en video por el creador de contenido Genry Mejía a través de su cuenta de TikTok, donde las imágenes rápidamente generaron reacciones entre los usuarios.

Según el relato difundido en redes sociales, el automovilista circulaba frente al centro asistencial cuando observó a un individuo recostado sobre la banqueta sin vestimenta. De inmediato, alertó a los Bomberos Voluntarios.

Al llegar al lugar, los socorristas evaluaron los signos vitales del hombre, pero confirmaron que ya había fallecido.

Tras certificar el deceso, los paramédicos acordonaron el área y notificaron a los fiscales del Ministerio Público (MP) y a la Policía Nacional Civil (PNC) para realizar el peritaje correspondiente y trasladar el cuerpo a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses para su identificación.

Localizan hombre sin vida cerca del hospital Roosevelt Video: Genry Mejia https://t.co/KvroHNwyb3 — Videoteca_gt (@Videoteca_gt) November 14, 2026

Indignación en redes sociales

El caso no pasó desapercibido en plataformas digitales.

En la publicación viral, varios internautas lamentaron la indiferencia ciudadana, y uno de los seguidores señaló que el hombre llevaba varias horas tendido en el lugar antes de que alguien decidiera llamar a las autoridades.

Aunque el video se compartió en las últimas horas, el suceso se produjo a media semana.

Aclaran suceso

El departamento de Comunicación Social del Hospital Roosevelt confirmó a Soy502 que el hombre fue trasladado hacia ese centro de atención el 12 de noviembre.

El paciente ingresó al centro asistencial el 12 de noviembre, a las 18:05 horas, trasladado por la ambulancia A-67 de Bomberos Municipales, procedente de la 9a. calle y avenida Hincapié, zona 13.

El sujeto presuntamente había sido víctima de un hecho de tránsito, al ser atropellado por un motociclista. A su ingreso a la emergencia presentaba alteración del estado de conciencia.

Debido a que no portaba documentos de identificación personal ni se contaba con un registro hospitalario previo que permitiera establecer su identidad, se le asignó el número de expediente XX2026381 correspondiente al procedimiento institucional para el registro de pacientes no identificados.

"El paciente recibió atención y evaluación médica. Sin embargo, durante su permanencia en el centro asistencial manifestó reiteradamente su negativa a continuar dentro de las instalaciones hospitalarias", añaden las autoridades.

Se constató que a las 20:00 horas el paciente había abandonado las instalaciones por decisión propia, sin autorización del personal médico y evadiendo los controles de seguridad del centro asistencial.