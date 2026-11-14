Luis Fernando Tena asume la responsabilidad por la derrota ante Canadá

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El técnico de la Selección Nacional de Guatemala, Luis Fernando Tena, reconoció que se equivocó en el planteamiento ofensivo durante la derrota 3-2 frente a Canadá, en el partido de la Liga de Naciones de Concacaf.

El entrenador mexicano asumió la responsabilidad por apostar nuevamente por dos delanteros, una fórmula que había utilizado en los compromisos anteriores.

Tena explicó que buscaba mantener una propuesta ofensiva, aunque sabía que enfrentar a un rival con la calidad de Canadá implicaba correr riesgos. Consideró que Guatemala comenzó bien y tuvo una oportunidad para adelantarse, pero después fue superada durante buena parte del primer tiempo.

What. A. Game. https://t.co/B8uB3mITWI — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) November 14, 2026

"Fue una responsabilidad totalmente mía el querer jugar muy ofensivo y evidentemente no nos resultó", reconoció el seleccionador, quien también admitió que al equipo le hizo falta mayor marca y dinámica en el mediocampo para impedir que el rival desarrollara su juego.

¡TENA DA LA CARA Y ASUME LA RESPONSABILIDAD POR LA DERROTA! Tras la perder 2-3 de Guatemala ante Canadá en el Estadio El Trébol, Luis Fernando Tena reconoció su responsabilidad por el resultado en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf. La bicolor volvió a sufrir en el primer tiempo y, pese a reaccionar en la segunda mitad, no logró evitar el resultado adverso en casa. #SeleMayor I #NationsLeague — Elizabeth González (@Elizabeth27gt) November 14, 2026

Sobre la participación de los legionarios Matt Evans y Olger Escobar, Tena consideró que ambos han respondido bien cuando ingresan de cambio y adelantó que podrían convertirse pronto en titulares. También explicó que los movimientos en el complemento buscaban revitalizar el mediocampo, con el ingreso de Rodrigo Saravia.

El entrenador agregó que Rudy Muñoz salió con el tobillo muy inflamado, otra de las situaciones que condicionaron sus decisiones durante el encuentro.