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El hombre que tenía tres órdenes de captura por varios delitos

  • Por Geber Osorio
12 de noviembre de 2026, 11:57
Un hombre era buscado por varios delitos y fue capturado en Santa Rosa. (Foto ilustrativa: iStock)

Un hombre era buscado por varios delitos y fue capturado en Santa Rosa. (Foto ilustrativa: iStock)

El sindicado fue capturado y se le incautó un arma de fuego que portaba ilegalmente.

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José "N", de 36 años, fue capturado por la Policía Nacional Civil (PNC) por tener tres órdenes de aprehensión debido a varios delitos en su contra.

La detención se llevó a cabo en el kilómetro 118 de la ruta CA-2, en Chiquimulilla, Santa Rosa, en donde fue interceptado por agentes de la comisaría 32 durante recorridos de seguridad ciudadana, según indicaron las autoridades.

Los agentes verificaron su solvencia y establecieron que tenía tres órdenes de captura por los delitos de robo agravado en grado de tentativa, plagio o secuestro, asociación ilícita, transporte ilegal de armas de fuego y portación ilegal de armas de fuego.

El detenido fue identificado por las autoridades como: José "N", de 36 años. (Foto: PNC)
El detenido fue identificado por las autoridades como: José "N", de 36 años. (Foto: PNC)

Además, durante el operativo, se le incautó una pistola calibre 9 milimetros que portaba de manera ilegal.

Las órdenes fueron emitidas por juzgados de Guatemala, Jutiapa y Santa Rosa, en fechas 2 de febrero, 26 de mayo y 10 de agosto del presente año, informó la PNC.

Una pistola ilegal se le incautó al capturado. (Foto: PNC)
Una pistola ilegal se le incautó al capturado. (Foto: PNC)

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